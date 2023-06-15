Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні — Finance.ua

Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні Сьогодні 19:46 — Енергетика

Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні

В періоди дефіциту електроенергії в енергосистемі України відбувається примусова активація виробництва на електростанціях або використовується імпорт електроенергії з ЄС для покриття потреб споживання.

Про це розказав голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю виданню «Телеграф».

За словами керівника НЕК «Укренерго», в енергосистемі України час від часу присутній дефіцит електроенергії.

Це пов’язано з важкими руйнуваннями від російських ракет та дронів теплових та гідроелектростанцій взимку.

«Дуже багато електростанцій та мереж пошкоджено, багато енергоблоків зруйновано. І вони зараз відновлюються. Тобто не ремонтуються планово, як завжди, коли замінюються якісь запчастини, деталі, капітально ремонтуються, а відновлюються часом зі стану повної руйнації», — розказав Кудрицький.

Крім того, наразі атомні станції зайшли в планові ремонти. Їх виробництво низьке у літній період. Тому покривати дефіцит електроенергії іноді важко.

Дефіцит електроенергії означає, що обсяг запропонованої енергії в енергосистемі менший, ніж потреба у споживанні.

«І тоді ми змушені або примусово активувати виробництво на електростанціях по команді диспетчера „Укренерго“, або використовувати імпорт електроенергії з ЄС для покриття потреб споживання», — каже очільник НЕК.

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За його словами, імпорт є найбільш значним джерелом покриття цього дефіциту.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» закликали українців економити світло у пікові години, оскільки в Україні триває ремонт на деяких енергоблоках ТЕС та АЕС.

В компанії запевнили, що попри знищену росіянами Каховську ГЕС, об'єм генерації електроенергії в Україні достатній для покриття усіх наявних потреб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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