Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні

Енергетика
16
Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні
Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні
В періоди дефіциту електроенергії в енергосистемі України відбувається примусова активація виробництва на електростанціях або використовується імпорт електроенергії з ЄС для покриття потреб споживання.
Про це розказав голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю виданню «Телеграф».
За словами керівника НЕК «Укренерго», в енергосистемі України час від часу присутній дефіцит електроенергії.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Це пов’язано з важкими руйнуваннями від російських ракет та дронів теплових та гідроелектростанцій взимку.
«Дуже багато електростанцій та мереж пошкоджено, багато енергоблоків зруйновано. І вони зараз відновлюються. Тобто не ремонтуються планово, як завжди, коли замінюються якісь запчастини, деталі, капітально ремонтуються, а відновлюються часом зі стану повної руйнації», — розказав Кудрицький.
Читайте також
Крім того, наразі атомні станції зайшли в планові ремонти. Їх виробництво низьке у літній період. Тому покривати дефіцит електроенергії іноді важко.
Дефіцит електроенергії означає, що обсяг запропонованої енергії в енергосистемі менший, ніж потреба у споживанні.
«І тоді ми змушені або примусово активувати виробництво на електростанціях по команді диспетчера „Укренерго“, або використовувати імпорт електроенергії з ЄС для покриття потреб споживання», — каже очільник НЕК.
Читайте також
За його словами, імпорт є найбільш значним джерелом покриття цього дефіциту.
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» закликали українців економити світло у пікові години, оскільки в Україні триває ремонт на деяких енергоблоках ТЕС та АЕС.
В компанії запевнили, що попри знищену росіянами Каховську ГЕС, об'єм генерації електроенергії в Україні достатній для покриття усіх наявних потреб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.