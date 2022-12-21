Голова НБУ назвав, на скільки зростуть ціни в Україні у 2022 році — Finance.ua
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Голова НБУ назвав, на скільки зростуть ціни в Україні у 2022 році

Особисті фінанси
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Голова НБУ назвав, на скільки зростуть ціни в Україні у 2022 році
Голова НБУ назвав, на скільки зростуть ціни в Україні у 2022 році
Голова Національного банку Андрій Пишний прогнозує, що споживчі ціни в Україні у 2022 році зростуть на 30%. Це відносно невеликий рівень за умов війни.
Про це він заявив під час онлайн- дискусії Центру економічної стратегії.
«Інфляційні процеси вдалося вгамувати», — сказав він та додав, що рівень інфляції зростає, але він навіть нижче прогнозованих в жовтні темпів.
«Ми можемо вийти на кінець року з показником індексу споживчих цін 30%», — зазначив Пишний.
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За його словами, це нижче, ніж в Молдові, де немає війни, а інфляція складає 34,5%, а у Польщі 17,5%.
«Тож можна сказати, що заходи, здійснені НБУ дають сьогодні оптимізм щодо контролю відповідних показників», — додав він.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в листопаді 2022 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли на 26,5%. Річна інфляція дещо сповільнилася, оскільки у жовтні вона становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

  • зростання споживчих цін в Україні за підсумками жовтня пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. За попередніми оцінками НБУ, у листопаді інфляція надалі зростала;
  • перебої з електропостачанням істотно не вплинуть на вартість продуктів харчування в Україні та не спровокують дефіциту на них, повідомляв перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький;
  • індекс олів’є цього року змінився, продукти, що використовуються при його приготуванні, подорожчали майже на 40%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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