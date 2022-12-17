Індекс олів’є: скільки коштуватиме новорічна страва — Finance.ua
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Індекс олів’є: скільки коштуватиме новорічна страва

Особисті фінанси
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Індекс олів’є цього року добряче змінився, продукти, що використовуються при його приготуванні, подорожчали майже на 40%.
Про це у коментарі «Апострофу» сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Проблема не лише у тому, що піднімається вартість, а й у тому, що падає дохід українців. Тож і новорічний стіл буде недешевим.
«За нашими підрахунками цього року один кілограм олів’є коштуватиме українцям близько 340 гривень. Рік тому ця ціна становила десь 250 гривень. Тобто подорожчання близько 40%. Це відповідає загальному зростанню цін на продукти харчування, яке ми спостерігаємо останнім часом. І якщо подивитися офіційні дані Держстату, то там видно, що зростання цін на продукти харчування порівняно з 2021 роком — близько 37%, що стосується як вітчизняних продуктів харчування, так і імпорту, адже все безпосередньо залежить від курсу долара та цін на енергоносії», — каже Пендзин.
Проте, на його переконання, проблема не так у тому, що дорожчають продукти, а в тому, що доходи українців знижуються. І після нового року зниження цін на товари теж не варто очікувати.
«Реальні доходи населення впали на чверть. І людям тепер важче забезпечувати себе продуктами харчування. Але в країні війна, і інакше бути не може. Крім того, в бюджеті наступного року влада передбачила, що ціни зростуть ще на 28%. Тобто ціни зростатимуть і далі», — каже експерт.

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За матеріалами:
Апостроф
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