Глава Євроради: Україна може вступити до ЄС у 2030 році — Finance.ua

Глава Євроради: Україна може вступити до ЄС у 2030 році Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Глава Євроради: Україна може вступити до ЄС у 2030 році

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловився за приєднання України до ЄС до 2030 року — за умови, що обидві сторони виконають своє домашнє завдання".

Про це Мішель сказав у інтерв'ю виданню Spiegel

«Україна може стати частиною ЄС у 2030 році, якщо обидві сторони виконають своє домашнє завдання», — заявив Мішель.

Україна та інші країни-кандидати, за його словами, повинні впроваджувати реформи, боротися з корупцією та виконувати вимоги законодавства.

«Ми в ЄС повинні чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, де наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам потрібно прискорити процеси прийняття рішень», — додав глава Євроради.

Мішель сказав, що ЄС не можемо більше втрачати час.

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«Країни Західних Балкан, наприклад, 20 років чекали на вступ до ЄС, там посилюється вплив росії та Китаю. А процвітаюча і безпечна Україна — в наших власних інтересах. Їхній опір росії показав, що Україна має бути в ЄС. І вже скоро, а не колись. Це також довело б, що ЄС здатний до геополітичних дій», — вважає глава Євроради.

Як відомо, питання реформи Євросоюзу активно обговорюють на тлі підготовки до його розширення за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан.

12 експертів на прохання Франції та Німеччини, які вважаються найвпливовішими членами Євросоюзу, запропонували план структурної реформи об'єднання, аби воно було готове до прийняття нових держав у майбутньому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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