Гетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладних — Finance.ua

Гетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладних

Вчора 17:43 — Казна та Політика

Гетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладних

Роботу Єдиного реєстру податкових накладних, зупинену з початком активних військових дій, планують відновити найближчим часом.

Про це в інтерв’ю УНН розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетмацев.

Читайте також Як платити податки, якщо ФОП зареєстрований на окупованій території

"Ми працюємо над тим, щоб підняти його... Нами було ухвалено єдине можливе рішення і єдине правильне рішення — про закриття доступу до Реєстру. Ризики того, що система розбалансується внаслідок непідконтрольності певних регіонів, процесів, які там відбуваються — несумірні із зручністю системи.

Але зараз ми розглядаємо можливості безпечного запуску системи. Ось якраз у законопроекті 7311 («Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків та зборів у період воєнного, надзвичайного стану», яким скасовується ціла низка норм, запроваджених на початку воєнного стану. Розгляд законопроекту і альтернативних було тимчасово відкладено з технічних причин, але, як очікується, — законопроекти будуть винесені на розгляд до сесійної зали на одному з наступних пленарних засідань. — Ред.) до другого читання будуть правки для того, щоб система запрацювала", — розповів Гетьманцев.

Нагадаємо, реєстрація податкових накладних була призупинена рішенням Кабміну від 28 лютого у зв’язку із запровадженням воєнного стану.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.