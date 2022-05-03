Гетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладних — Finance.ua

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Гетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладних

Вчора 17:43Казна та Політика
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Гетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладнихГетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладних
Роботу Єдиного реєстру податкових накладних, зупинену з початком активних військових дій, планують відновити найближчим часом.
Про це в інтерв’ю УНН розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетмацев.
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"Ми працюємо над тим, щоб підняти його... Нами було ухвалено єдине можливе рішення і єдине правильне рішення — про закриття доступу до Реєстру. Ризики того, що система розбалансується внаслідок непідконтрольності певних регіонів, процесів, які там відбуваються — несумірні із зручністю системи.
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Але зараз ми розглядаємо можливості безпечного запуску системи. Ось якраз у законопроекті 7311 («Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків та зборів у період воєнного, надзвичайного стану», яким скасовується ціла низка норм, запроваджених на початку воєнного стану. Розгляд законопроекту і альтернативних було тимчасово відкладено з технічних причин, але, як очікується, — законопроекти будуть винесені на розгляд до сесійної зали на одному з наступних пленарних засідань. — Ред.) до другого читання будуть правки для того, щоб система запрацювала", — розповів Гетьманцев.
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Нагадаємо, реєстрація податкових накладних була призупинена рішенням Кабміну від 28 лютого у зв’язку із запровадженням воєнного стану.
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За матеріалами: УНН
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