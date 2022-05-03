Гетманцев розповів про відновлення роботи реєстру податкових накладних — Finance.ua

"Ми працюємо над тим, щоб підняти його... Нами було ухвалено єдине можливе рішення і єдине правильне рішення — про закриття доступу до Реєстру. Ризики того, що система розбалансується внаслідок непідконтрольності певних регіонів, процесів, які там відбуваються — несумірні із зручністю системи.
Але зараз ми розглядаємо можливості безпечного запуску системи. Ось якраз у законопроекті 7311 («Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків та зборів у період воєнного, надзвичайного стану», яким скасовується ціла низка норм, запроваджених на початку воєнного стану. Розгляд законопроекту і альтернативних було тимчасово відкладено з технічних причин, але, як очікується, — законопроекти будуть винесені на розгляд до сесійної зали на одному з наступних пленарних засідань. — Ред.) до другого читання будуть правки для того, щоб система запрацювала", — розповів Гетьманцев.