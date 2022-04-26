Деякі роздрібні мережі відмовляються сплачувати податки за 2021 рік під прикриттям війни, – Гетманцев — Finance.ua

Деякі роздрібні мережі відмовляються сплачувати податки за 2021 рік під прикриттям війни, – Гетманцев

Вчора 09:46 — Казна та Політика

Війна показала хто є хто: деякі роздрібні мережі, попри зростання виторгу, відмовляються сплачувати податки за 2021 рік.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Переважна більшість платників податків сумлінна, але є компанії, які використовують війну як привід», — сказав він в інтерв’ю «Україна 24».

Гетманцев пояснив, що деякі торгові мережі, попри зростання виторгу при падінні маржі, відмовляються сплачувати податок на прибуток за 2021 рік, мають прострочену заборгованість перед партнерами.

При цьому Гетманцев не називав конкретних компаній.

«Не буду їх називати хоча б тому, що дав термін до Великодня», — зазначив він.

«АТБ платить податки наперед, хотілося б їх відзначити. А інша мережа велика — вони не платять податки, не платять своїм партнерам, у них прострочена заборгованість. Причому вони, мережевий роздріб, непогано почуваються: виторг збільшився, хоча маржинальність знизилася», — додав Гетманцев.

«Причому вони... непогано почуваються: виторг збільшився, хоча маржинальність знизилася...Війна показала, хто є хто», — каже парламентар.

Що зі сплатою податків

«Щодо збирання податків. Ми не можемо сказати, що це 50%, це більше. На даний момент йде боротьба за кожну копійку за квітень. Якщо говорити про податкову, то робимо все можливе, щоб виконати квітневий мирний план, тобто той план, який був затверджений ще восени», — сказав Гетьманцев.

Він зазначив, що митниця дуже «просіла» та дає лише 20% від запланованого.

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