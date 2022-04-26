Деякі роздрібні мережі відмовляються сплачувати податки за 2021 рік під прикриттям війни, – Гетманцев — Finance.ua

«АТБ платить податки наперед, хотілося б їх відзначити. А інша мережа велика — вони не платять податки, не платять своїм партнерам, у них прострочена заборгованість. Причому вони, мережевий роздріб, непогано почуваються: виторг збільшився, хоча маржинальність знизилася», — додав Гетманцев.
«Причому вони... непогано почуваються: виторг збільшився, хоча маржинальність знизилася...Війна показала, хто є хто», — каже парламентар.
Що зі сплатою податків
«Щодо збирання податків. Ми не можемо сказати, що це 50%, це більше. На даний момент йде боротьба за кожну копійку за квітень. Якщо говорити про податкову, то робимо все можливе, щоб виконати квітневий мирний план, тобто той план, який був затверджений ще восени», — сказав Гетьманцев.
Він зазначив, що митниця дуже «просіла» та дає лише 20% від запланованого.