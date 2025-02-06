Гетманцев очікує від податкової перевиконання бюджету на 4 млрд доларів — Finance.ua

Гетманцев очікує від податкової перевиконання бюджету на 4 млрд доларів Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Гетманцев очікує від податкової перевиконання бюджету на 4 млрд доларів

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очікує від Державної податкової служби перевиконання бюджету на 4 млрд доларів.

Про це він повідомив в інтерв’ю

«Я вважаю, що є всі необхідні передумови для істотного перевиконання доведених Міністерством фінансів планів за рахунок детінізації. Якщо ми в 2023 році перевиконали заплановане за рахунок детінізації на 1,5 млрд. доларів, в 2024 — на 2,5 мільярди доларів, то в 2025 році навіть на інерції від тих заходів з детінізації, які були запроваджені, перевиконання повинно бути істотно більшим, навіть якщо просто зберегти прогресію — близько 4 млрд. доларів», — сказав він.

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Він наголосив, що успіхом нового голови ДПС Руслана Кравченка вважатиме продовження системних змін, які відбувалися в податковій службі останні три роки, зокрема, діджиталізацію процесів.

На думку Гетманцева, перевиконання бюджету за січень, про яке відзвітував Кравченко, є результатом роботи попередньої команди, але він не заперечує потенціал нового керівника і висловив переконання, що йому вдасться зберегти динаміку та забезпечити значне перевиконання бюджету.

31 грудня 2024 року Кабінет Міністрів призначив колишнього голову Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченко головою Державної податкової служби.

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