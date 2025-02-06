Гетманцев очікує від податкової перевиконання бюджету на 4 млрд доларів — Finance.ua

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Гетманцев очікує від податкової перевиконання бюджету на 4 млрд доларів

Казна та Політика
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Гетманцев очікує від податкової перевиконання бюджету на 4 млрд доларів
Гетманцев очікує від податкової перевиконання бюджету на 4 млрд доларів
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очікує від Державної податкової служби перевиконання бюджету на 4 млрд доларів.
Про це він повідомив в інтерв’ю.
«Я вважаю, що є всі необхідні передумови для істотного перевиконання доведених Міністерством фінансів планів за рахунок детінізації. Якщо ми в 2023 році перевиконали заплановане за рахунок детінізації на 1,5 млрд. доларів, в 2024 — на 2,5 мільярди доларів, то в 2025 році навіть на інерції від тих заходів з детінізації, які були запроваджені, перевиконання повинно бути істотно більшим, навіть якщо просто зберегти прогресію — близько 4 млрд. доларів», — сказав він.
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Він наголосив, що успіхом нового голови ДПС Руслана Кравченка вважатиме продовження системних змін, які відбувалися в податковій службі останні три роки, зокрема, діджиталізацію процесів.
На думку Гетманцева, перевиконання бюджету за січень, про яке відзвітував Кравченко, є результатом роботи попередньої команди, але він не заперечує потенціал нового керівника і висловив переконання, що йому вдасться зберегти динаміку та забезпечити значне перевиконання бюджету.
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31 грудня 2024 року Кабінет Міністрів призначив колишнього голову Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченко головою Державної податкової служби.
За матеріалами:
Українські Новини
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