Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі податкової: що і коли зміниться — Finance.ua
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Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі податкової: що і коли зміниться

Казна та Політика
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Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі податкової: що і коли зміниться
Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі податкової: що і коли зміниться
За рік-два в роботі української податкової служби відбудеться «справжня революція», яка полягає у діджиталізації та спрощенні подання звітів. Окремі її аспекти вже запроваджено, інші - або тестуються, або готуються до тестування.
Про це розповів у інтерв'ю UBR.ua голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Серед новацій, які вже працюють, депутат назвав оновлений call-центр ДПС.
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«Він на сьогодні працює на кшталт контакт-центру будь-якої великої приватної компанії. Кожен дзвінок обробляється, аналізується, є call-беки, є оцінка якості обслуговування, оператор має доступ до картки та профілю платника податків, тому він може консультувати не абстрактно, а конкретно за вашим кейсом», — сказав Гетманцев.
Від березня ДПС забезпечує платників податків передзаповненням податкових декларацій. Також зараз триває розвиток електронного кабінету — він «постійно розширюється, удосконалюється, інтегрується з різними реєстрами, що існують у державі».
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«Так звана система „Трембіта“ інтегрується з електронним кабінетом, де платник може переглянути будь-які дані про себе. Робимо так, щоб в електронному кабінеті були всі державні реєстри, зокрема й судових рішень», — пообіцяв політик.
Крім того, вже розпочала роботу Автоматична система аналізу та управління ризиками (АСАУР) — щоправда, не досконало, визнає Гетманцев.
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«АСАУР має об'єднувати взагалі всю інформацію в податковій, від РРО до електронного акцизу, і на цій базі визначити профіль платника — чи є він ризиковим чи ні, які є ризики, що йому треба зробити, щоб не стати ризиковим. Ми вдосконалюємо цю систему щотижня. Там уже є близько ста критеріїв, за якими здійснюється оцінка ризикованості платника, над ними постійно працюють», — сказав він.
Найбільш складною частиною реформи є запровадження SAF-T-файлу, який дасть змогу платникам податків самостійно перевірити всі ризики у поданій звітності. Гетманцев висловив переконання, що до кінця року вдасться запустити його у тестовому режимі для великих платників податків (надалі він почне працювати й для середніх). Нині для SOF-T-файлу розробляється програмне забезпечення.
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«Багато добровольців, які просять, щоб на них протестували програмне забезпечення SAF-T-файлу. Наприклад, Київстар, Астарта, інші компанії», — навів приклад голова податкового комітету парламенту.
За його оцінками, «революція» має відбутися за рік-два.
«Така робота, яка триває в діджиталізації податкової, я думаю, ще ніколи не робилася в історії податкової служби, і в більшості державних органів також. Це справжня революція в тому, якою має бути і якою безперечно буде податкова десь за рік-два «, — резюмував Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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