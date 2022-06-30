«Газпром» передумав виплачувати акціонерам рекордні дивіденди — Finance.ua
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«Газпром» передумав виплачувати акціонерам рекордні дивіденди

Фондовий ринок
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«Газпром» передумав виплачувати акціонерам рекордні дивіденди
«Газпром» передумав виплачувати акціонерам рекордні дивіденди
Акціонери «Газпрому» вирішили не виплачувати дивіденди з рекордного прибутку компанії у 2021 році.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Відбулися річні загальні збори акціонерів ПАТ „Газпром“. Збори не ухвалили рішення з питань про розподіл прибутку компанії та про дивіденди за 2021 рік», — йдеться у повідомленні «Газпрому».
Заступник голови правління «Газпрому» Фаміл Садигов пояснив, що акціонери ухвалили рішення, що в поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно.
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«Пріоритетами „Газпрому“ нині є реалізація інвестиційної програми, включаючи газифікацію регіонів російської федерації, та підготовка до майбутньої зими. І, безумовно, ми маємо бути готові виконати зобов’язання щодо виплати податків у підвищеному розмірі», — зауважив Садигов.
Після заяви про відмову у виплаті дивідендів акції «Газпрому» обвалилися більш ніж на 30% на московській біржі — з 310,82 рубля до 207,69 рубля за штуку.
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Зазначимо, що минулого року чистий прибуток «Газпрому» зріс до 2,64 трлн рублів, повідомляла прес-служба компанії. Виручка, у свою чергу, склала 6,39 трлн рублів ($121 млрд), вона зросла на 57%.
За підсумками 2020 року «Газпром» повідомляв про збитки в 707 млрд рублів ($13,5 млрд).
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У 2021 році компанія видобула 514 млрд кубометрів газу, а в країни «далекого зарубіжжя» експортувала 185 млрд кубометрів. Це на 5,8 млрд. кубометрів більше, ніж у 2020 році. На доходах і прибутку «Газпрому» більше позначилися рекордно високі ціни на газ у Європі. У грудні на європейських біржах вони сягали майже $3 000 за тисячу кубометрів.
Однак наразі постачання російського газу до Європи знижується, і як закінчиться рік, невідомо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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