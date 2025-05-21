Google запускає VIP-підписку на ШІ вартістю 250 доларів на місяць — Finance.ua

Google запускає VIP-підписку на ШІ вартістю 250 доларів на місяць Сьогодні 18:45 — Технології&Авто

Google запускає VIP-підписку на ШІ вартістю 250 доларів на місяць

Американська транснаціональна корпорація Google анонсувала новий рівень підписки на свої послуги штучного інтелекту під назвою Google AI Ultra вартістю 249,99 доларів на місяць.

Про це інформує CNBC.

За даними компанії, Google AI Ultra включає найвищі ліміти використання, доступ до новітніх моделей штучного інтелекту та преміум-функцій. Передплата на місяць також включає ранній доступ до експериментальних продуктів, а також преміум-підписку на YouTube.

«Це для першопрохідників, піонерів, тих з вас, хто хоче отримати передові технології ШІ від Google. Ви можете вважати цей план Ultra своїм VIP-перепусткою для Google AI», — сказав на заході Джош Вудворд, керівник продуктів Google Labs та програми Gemini на щорічній конференції розробників Google IO, яка відбулася 20 травня.

Крім того, план пропонує «величезне» сховище обсягом 30 терабайт. Google стягує плату за деякі преміум-версії хмарних сервісів та продуктів ШІ в рамках рівня під назвою Google One AI Premium, яка може коштувати від 19,99 до 149,99 доларів США на місяць залежно від розміру сховища.

Google AI Ultra може залучити преміум-користувачів, які готові платити вищу ціну за використання продуктів Google, оскільки компанія намагається монетизувати свої продукти на базі ШІ та диверсифікувати джерела доходів на тлі змін на ринку.

За словами Вудворд, Google AI Ultra включає флагманський додаток ШІ компанії Gemini з нещодавно анонсованим режимом Gemini 2.5 Pro DeepThink, який можна використовувати для глибоких досліджень. Він також включатиме новий інструмент штучного інтелекту для створення фільмів Flow та інструмент для створення нотаток у подкастах Notebook LM з найвищим лімітом.

Читайте також Google Photos запускає нову функцію Ultra HDR для покращення якості фото на смартфонах

Керівник програми Gemini стверджує, що нова платна підписка постійно включатиме «безліч інших функцій раннього доступу». Тарифний план Ultra вже з вівторка доступний у США і найближчими місяцями з’явиться в інших країнах.

Зростання доходів конгломерату Alphabet, до якого входить Google, від реклами, хоч і залишається сильним, останніми роками сповільнилося. Це на додаток до зростання загрози з боку користувачів, які все частіше переходять на пошук інформації в чат-ботах на основі штучного інтелекту, створених такими компаніями, як ChatGPT від OpenAI.

У грудні минулого року компанія OpenAI запустила ChatGPT Pro — тарифний план вартістю 200 доларів на місяць, який забезпечує «масштабований доступ» до кращих моделей та інструментів OpenAI.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.