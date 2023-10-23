Google вироблятиме смартфони в Індії — Finance.ua

Google вироблятиме смартфони в Індії Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Google вироблятиме смартфони в Індії

Компанія Google планує розпочати збірку своєї лінійки смартфонів Pixel в Індії.

Про це заявив старший віцепрезидент Google із пристроїв і послуг Рік Остерлог, передає TechCrunch.

За його словами, фірма випускатиме в Індії свої нові пристрої Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Поставки індійської партії апаратів розпочнуться в 2024 році.

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«Ми співпрацюємо з міжнародними та вітчизняними партнерами, щоб виробляти смартфони Pixel на місцевому рівні. Це перший крок до розширення нашого виробництва тут, щоб задовольнити місцеві потреби в пристроях Pixel, і, що ще важливіше, це величезний крок вперед у відданості Google Індії», — сказав Остерлог на заході компанії.

Як зауважує TechCrunch, Індія як найбільша за кількістю населення країна є ключовим закордонним ринком для американської Google. Водночас зобов’язання техногіганта щодо виробництва смартфонів є ще однією перемогою уряду прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який успішно залучив багато великих компаній до розширення свого бізнесу в країні.

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«Виробництво мобільних пристроїв було практично незначним [в Індії] дев’ять років тому. Бачення нашого прем'єр-міністра Make-in-India та Digital India було переведено в реальні дії, і сьогодні ми маємо близько 44 млрд доларів у виробництві мобільних телефонів, а експорт мобільних телефонів становить 11 млрд доларів. Це створює величезну зайнятість», — висловився міністр електроніки та інформаційних технологій Індії Ашвіні Вайшнау.

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