Google Meet отримав підтримку FullHD для групових дзвінків — Finance.ua
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Google Meet отримав підтримку FullHD для групових дзвінків

Технології&Авто
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Google Meet отримав підтримку FullHD для групових дзвінків
Google Meet отримав підтримку FullHD для групових дзвінків
Google додали підтримку FullHD якості вебкамери для групових дзвінків в Google Meet. Раніше висока якість камери була доступна лише для дзвінків 1-на-1.
Функція доступна для користувачів Google Workspace, у яких є вебкамери з роздільною здатністю 1080p або вище. За замовчуванням користувачі далі користуватимуться 720p, однак перед початком дзвінка учасникам пропонуватимуть ввімкнути вищу якість камери, це також можна буде зробити в налаштуваннях.
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Відео з 1080p транслюватимуться лише тоді, коли один або кілька глядачів закріпить користувача, який ввімкнув підтримку 1080p, на екрані. Також Meet буде брати до уваги роздільну здатність екрана та пропускну швидкість інтернету й підлаштовуватиме якість відео до цих чинників.
За матеріалами:
mezha.media
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