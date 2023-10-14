Google Meet отримав підтримку FullHD для групових дзвінків — Finance.ua

Google Meet отримав підтримку FullHD для групових дзвінків Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Google Meet отримав підтримку FullHD для групових дзвінків

Google додали підтримку FullHD якості вебкамери для групових дзвінків в Google Meet. Раніше висока якість камери була доступна лише для дзвінків 1-на-1.

Функція доступна для користувачів Google Workspace, у яких є вебкамери з роздільною здатністю 1080p або вище. За замовчуванням користувачі далі користуватимуться 720p, однак перед початком дзвінка учасникам пропонуватимуть ввімкнути вищу якість камери, це також можна буде зробити в налаштуваннях.

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Відео з 1080p транслюватимуться лише тоді, коли один або кілька глядачів закріпить користувача, який ввімкнув підтримку 1080p, на екрані. Також Meet буде брати до уваги роздільну здатність екрана та пропускну швидкість інтернету й підлаштовуватиме якість відео до цих чинників.

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