Фрідман і партнери хочуть докапіталізувати «Альфа-Банк Україна» на 1 мільярд доларів – Forbes — Finance.ua
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Фрідман і партнери хочуть докапіталізувати «Альфа-Банк Україна» на 1 мільярд доларів – Forbes

Вчора 16:26Фондовий ринок
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Фрідман і партнери хочуть докапіталізувати «Альфа-Банк Україна» на 1 мільярд доларів – ForbesФрідман і партнери хочуть докапіталізувати «Альфа-Банк Україна» на 1 мільярд доларів – Forbes
Власники «Альфа-Банку Україна» Андрій Косогов (41% акцій), Михайло Фрідман (32,9%) та Пьотр Авен (12,4%) планують докапіталізувати банк на 1 мільярд доларів.
Про це пише Forbes.
Довірена особа російських бізнесменів Симеон Дянков отримав дозвіл від Національного банку України опрацювати це питання з акціонерами, розповіли три співрозмовники в керівництві «Альфи» та НБУ.
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Сума 1 млрд доларів вдвічі перевищує власний капітал «Альфа-Банку Україна». Прямо зараз банк не відчуває гострої потреби в капіталі і має в своєму розпорядженні достатню ліквідність, заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
Акціонери, зокрема Фрідман, хочуть підтримати банк, щоб він «залишався керованим і продовжував працювати на користь українській економіці», каже голова наглядової ради «Альфи» Роман Шпек.
За словами Дянкова, питання продажу банку поки що в порядку денному не значиться.
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Фрідман не хоче продавати банк, розповів співрозмовник видання із керівництва «Альфи». Більше того, він розглядає як варіант порятунку бізнесу відмову від російського громадянства, розповів співрозмовник, близький до топменеджменту «Альфи». Про такі плани відомо й співрозмовнику в НБУ.
Фрідман народився у Львові, мешкає в Лондоні. Крім російського має паспорт громадянина Ізраїлю.
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Без російського паспорта Фрідман може вийти з-під санкцій, тоді Авен і Косогов зможуть передати йому свої частки в українському бізнесі, припускає топменеджер НБУ на умовах анонімності. Так у березні 2022 року зробили Герман Хан та Олексій Кузьмічов.
З початку року обсяг коштів фізосіб в «Альфі» скоротився на 4,3 млрд грн, або на 8%. Понад половина відтоку сталася в лютому та березні. Залишки за поточними гривневими рахунками зросли на 3% — до 11,3 млрд грн. Рефінансування НБУ на 4,6 млрд грн «Альфа-Банк Україна» повернув достроково.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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