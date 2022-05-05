Франція заарештувала віллу та квартиру олігарха Фрідмана (фото) — Finance.ua
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Франція заарештувала віллу та квартиру олігарха Фрідмана (фото)

Вчора 16:44Фондовий ринок
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У Франції було заарештовано віллу та квартиру підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана.
Про це повідомила російська агенція розслідувань The Insider з посиланням на документ французького Міністерства фінансів.
Франція заарештувала віллу та квартиру олігарха Фрідмана (фото)
Так, було заарештувано віллу Copab у Сан-Тропе, яка, згідно з розслідуванням «Схем» («Радіо Свобода»), належить сім’ї засновника «Альфа-банку» Михайла Фрідмана.
Як з’ясували журналісти, вілла записана на французьку фірму SNC COPAB. Її бенефіціарами є дочки Михайла Фрідмана Лариса та Катерина Фрідман, ще 1% належить його колишній дружині Ользі Айзіман. Документи, що підтверджують це, є у розпорядженні «Схем».
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Зазначається, що Фрідман заробляв на віллі від 180 тис. євро до 440 тис. євро на місяць завдяки здачі її в оренду. На території вілли є басейн, сауна, хамам, джакузі та окремий майданчик для гвинтокрила.
Крім того, у Парижі було також заарештувано квартиру Фрідмана. Вона так само записана на дочок та дружину Фрідмана через компанію SCI.
Раніше ЄС та Британія наклали санкції на олігарха Михайла Фрідмана. 17 березня Фрідман повідомив, що йому заблокували банківську картку, а витрати можуть обмежити сумою приблизно 3300 доларів на місяць. Він є засновником та акціонером груп LetterOne, Alfa Group.

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За матеріалами: Економічна Правда
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