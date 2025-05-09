Фінляндія запропонувала ввести мита на весь російський імпорт до ЄС — Finance.ua

Фінляндія запропонувала ввести мита на весь російський імпорт до ЄС Сьогодні 11:45

Фінляндія запропонувала ввести мита на весь російський імпорт до ЄС

Фінляндія висунула пропозицію ввести мита на весь імпорт з росії до Європейського Союзу, які діятимуть паралельно з антиросійськими санкціями.

Про це повідомляє Bloomberg

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила журналістам в кулуарах зустрічі у Варшаві, що Європейська комісія «має повний мандат для цього».

За її словами, такий крок не потребуватиме одностайності всіх країн-членів.

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«Якщо в майбутньому деякі з санкцій втратять свою ефективність, або ще що-небудь станеться, ми все одно матимемо цей тариф», — сказала Валтонен після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у польській столиці.

Видання зазначає, що ця пропозиція з’явилася тоді, коли блок зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Торговельні заходи, такі як мита, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього затвердження потрібна лише кваліфікована більшість.

Нагадаємо, 8 травня у Варшаві під егідою Польського головування в ЄС відбулася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у форматі Gymnich. Першим питанням, яке розглянули європейські міністри, була ситуація в Україні та зусилля із мирного врегулювання, які можуть бути прийнятними як для України, так і для європейської сторони.

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Кая Каллас під час зустрічі заявила, що 17-й пакет обмежувальних заходів проти росії може бути ухвалений вже під час наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка має відбутися 20 травня.

Укрінформ За матеріалами:

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