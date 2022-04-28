Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями — Finance.ua

Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями

Вчора 19:27 — Енергетика

Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями

Фінляндія не платитиме за газ рублями, вважаючи таку вимогу москви шантажем, та працює над юридичною стороною виходу з газових угод з росією.

Як повідомляє Helsingin Sanomat , про це заявила міністерка з питань європейських справ Тутті Туппурайнен.

«Ми ухвалили в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться на виплати в рублях. Рішення було прийняте на початку квітня», — повідомила Туппурайнен.

За її словами, рішення уряду ґрунтується на спільній думці Європейської комісії про те, що вимога здійснювати платежі в рублях є порушенням контракту.

«Ми не згодні з виплатою в рублях, це можна розглядати як шантаж росії і як частину її геополітичних зусиль», — зауважила міністерка.

Туппурайнен також указала, що Фінляндія працює над тим, аби якомога швидше припинити закупівлю газу в росії.

«Вихід з угоди вимагає ретельної підготовки, щоб не опинитися в ямі, оскільки наша мета — позбутися всіх платежів росії, аби їх не використали для фінансування військового фонду путіна. Небажано опинитися в ситуації, коли ми б мусили платити за порушення контракту», — пояснила Туппурайнен.

На початку квітня фінська державна компанія Gasum отримала лист від Газпрому, в якому повідомлялося про нові умови угоди, зокрема про порядок платежів у рублях. У Gasum повідомили, що компанія готує правову оцінку листа, а також відповідь на нього, яку буде надіслано в травні.

Нагадаємо, 1 квітня путін зобов’язав вести тільки в рублях розрахунки за газ з країнами, які уряд росії визнав «недружніми».

У зв’язку з цим 27 квітня російський монополіст Газпром повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG.

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