Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями — Finance.ua

«Ми не згодні з виплатою в рублях, це можна розглядати як шантаж росії і як частину її геополітичних зусиль», — зауважила міністерка.
Туппурайнен також указала, що Фінляндія працює над тим, аби якомога швидше припинити закупівлю газу в росії.
«Вихід з угоди вимагає ретельної підготовки, щоб не опинитися в ямі, оскільки наша мета — позбутися всіх платежів росії, аби їх не використали для фінансування військового фонду путіна. Небажано опинитися в ситуації, коли ми б мусили платити за порушення контракту», — пояснила Туппурайнен.
На початку квітня фінська державна компанія Gasum отримала лист від Газпрому, в якому повідомлялося про нові умови угоди, зокрема про порядок платежів у рублях. У Gasum повідомили, що компанія готує правову оцінку листа, а також відповідь на нього, яку буде надіслано в травні.
Нагадаємо, 1 квітня путін зобов’язав вести тільки в рублях розрахунки за газ з країнами, які уряд росії визнав «недружніми».
У зв’язку з цим 27 квітня російський монополіст Газпром повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG.