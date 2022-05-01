Фінляндія має намір припинити постачання російського газу — Finance.ua

Фінляндія має намір припинити постачання російського газу

Вчора 11:15 — Енергетика

Фінляндія має намір припинити постачання російського газу

Уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу. Російська компанія «Газпром» заявила про вимогу оплачувати газ за новими вимогами.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat

Відзначається, що фінський уряд відмовився платити в рублях. «Газпром» вимагав від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.

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За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вдасться. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.

У зв’язку з відмовою від газу в Фінляндії можуть виникнути проблеми в промисловості, де газ використовується як сировина для технологічних процесів. Всього дві третини газу в країні використовується промисловістю — в основному компанії хімічної та лісової промисловості.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що країна повинна бути готова до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею і Болгарією. За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у Путіна.

В кінці березня президент рф путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

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