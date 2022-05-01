Фінляндія має намір припинити постачання російського газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія має намір припинити постачання російського газу

Вчора 11:15Енергетика
1147
Фінляндія має намір припинити постачання російського газуФінляндія має намір припинити постачання російського газу
Уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу. Російська компанія «Газпром» заявила про вимогу оплачувати газ за новими вимогами.
Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.
Відзначається, що фінський уряд відмовився платити в рублях. «Газпром» вимагав від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.
Читайте також
За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вдасться. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.
У зв’язку з відмовою від газу в Фінляндії можуть виникнути проблеми в промисловості, де газ використовується як сировина для технологічних процесів. Всього дві третини газу в країні використовується промисловістю — в основному компанії хімічної та лісової промисловості.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що країна повинна бути готова до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею і Болгарією. За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у Путіна.
В кінці березня президент рф путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.