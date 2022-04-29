Від початку війни ЄС купив у рф енергоносіїв на 44 млрд євро — Finance.ua
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Від початку війни ЄС купив у рф енергоносіїв на 44 млрд євро

Вчора 09:13Енергетика
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Від початку війни ЄС купив у рф енергоносіїв на 44 млрд євроВід початку війни ЄС купив у рф енергоносіїв на 44 млрд євро
З 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на Євросоюз.
Про це заявив у своєму аналізі Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), який опублікував Центр екологічних ініціатив «Екодія».
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Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали:
  • Німеччина (9,1 млрд євро);
  • Італія (6,9 млрд євро);
  • Китай (6,7 млрд євро);
  • Нідерланди (5,9 млрд євро);
  • Туреччина (4,1 млрд євро);
  • Франція (3,8 млрд євро).
На тлі війни в Україні поставки вугілля з росії зросли на 20%, а зрідженого природного газу — на 50%.
Закупівля газу Європейським Союзом через трубопровід зросла на 10%.
Водночас, за перші три тижні квітня загальний обсяг поставок нафти з росії до іноземних портів зменшився на 20% у порівнянні з довоєнним періодом (січень-лютий).
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росія перенаправляє вантажі, які не приймають європейські покупці. Спостерігається явне зростання поставок нафти до Індії, Єгипту та інших «незвичайних» для російського експорту напрямків.
Однак, поставок за новими напрямками недостатньо, на думку аналітиків, щоб компенсувати падіння експорту до Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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