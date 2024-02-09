Фінансова дисципліна: як протистояти прокрастинації — Finance.ua

Фінансова дисципліна: як протистояти прокрастинації Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

Фінансова дисципліна: як протистояти прокрастинації

Обіцяєте собі почати заощаджувати, але постійно перекладаєте на завтра, а потім на післязавтра, і так по колу… Якщо вам така ситуація знайома, можливо, ви маєте справу з прокрастинацією. Експерти Фінкульту розповіли, що це таке і як виховувати у собі фінансову дисципліну.

Прокрастинація — відкладання справ на потім. Прокрастинатори уникають завдань і можуть навмисно шукати причини, які б дозволили їм не виконувати те, що потрібно. Не варто очікувати, що можливість відкладати кошти з’явиться, коли доходи зростуть.

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Насправді, це — самообман, бо зазвичай чим більше людина заробляє, тим більше вона витрачає.

Як же нарешті припинити відкладати на потім і почати діяти? Ось декілька дієвих порад

1. Визначитесь з життєвими цілями і своїми пріоритетами. Правильно обрані цілі, зокрема, й фінансові, служать хорошим орієнтиром та потужною мотивацією до активних дій. Адже фінансові цілі - це не лише про гроші, а й про такі базові поняття, як впевненість, відповідальність, розвиток. Вміння ставити цілі, будувати стратегії їх досягнення — навичка, яку можна й потрібно здобувати.

2. Мотивуйте себе. Постійно нагадуйте собі про те, чому це необхідно.

3. Сила звички. Такий спосіб допоможе вам звикнути до накопичення грошей з будь-якого доходу поступово. Кожного місяця ви повинні відкладати гроші на ощадний картковий рахунок. Але з однією умовою — сума збільшується кожного разу. Спробуйте різні варіанти відкладати гроші - оберіть той, який допоможе досягти позитивного фінансового результату й стане корисною звичкою.

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4. Візуалізуйте. Візуальне нагадування про ваші фінансові цілі не дає повернутися до старих звичок і допомагає зосередитися на тому, що для вас найважливіше.

Отже, варто зрозуміти, що процес заощадження — це не так про кошти, як про самодисципліну і цілеспрямованість. Саме дотримання фінансові дисципліни дозволить вам зрозуміти власну фінансову ситуацію, зосередитися на головних питаннях та успішно вирішити їх.

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