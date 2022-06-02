Фінансова допомога українцям у Румунії: як отримати виплати — Finance.ua

Фінансова допомога українцям у Румунії: як отримати виплати

Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Фінансова допомога українцям у Румунії: як отримати виплати

110 євро на особу і виплачуватиметься протягом трьох місяців. Про це повідомляє портал Румунська спільнота Червоного Хреста пропонує фінансову допомогу для вразливих категорій українських біженців, які перебувають у Румунії. Допомога становитьі виплачуватиметься протягом трьох місяців. Про це повідомляє портал visitukraine.today.

Хто може отримати виплату

Фінансова допомога доступна для людей, які підходять за такими критеріями:

залишили Україну через конфлікт;

перебувають у Румунії;



відносяться до однієї з цих категорій:



— сім’я, очолювана жінкою: життєва ситуація, коли мама, бабуся, тітка чи сестра є головними, хто приймає рішення у сім’ї в даний момент;

— сім’я, у якої двоє або більше дітей віком до 18 років;

— член сім’ї з інвалідністю;

— член сім’ї старше 60 років;

— членом сім’ї є вагітна або жінка, що годує грудьми;

— самотня жінка без інших дорослих;

— відсутність доступу до безкоштовного медичного обслуговування.

Важливо! Якщо ви вже отримали фінансову підтримку від іншого агентства, ви не маєте права на цю допомогу від Червоного Хреста.

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Від сім’ї заявку подає одна людина. Кожна людина може бути зареєстрована в системі лише один раз. При поданні заявки необхідно:

зібрати документи та документи членів сім’ї для подання заявки;

скачати додатки для зв’язку та обміну повідомленнями (рекомендується мати як мінімум два канали зв’язку з вами — Whatsapp, Viber, SMS повідомлення, e-mail);



мати доступ до смартфона.



Документи для подання заявки:

закордонний паспорт громадянина України;

ID картка громадянина України;



внутрішній паспорт громадянина України;



закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання;



свідоцтво про народження (для дітей та підлітків).



На дітей документи подаються окремо, як і на дорослих.

Щоб подати заявку на допомогу, потрібно завантажити спеціальний додаток від Червоного Хреста та дотримуватися вказівок у ньому. Програма доступна для на допомогу, потрібно завантажити спеціальний додаток від Червоного Хреста та дотримуватися вказівок у ньому. Програма доступна для IOS та Android . Якщо заявка буде схвалена, на Viber або Whatsapp вам прийде сповіщення про те, як отримати допомогу. Заявка обробляється щонайменше 2 тижні.

Після затвердження заявки ви можете обрати, як отримати кошти.

Якщо у вас є рахунок у ПриватБанк у, Монобанку, Ощадбанку або А-Банку:

можна швидко отримати гроші через додаток вашого банку. Якщо у вас немає додатку вашого банку, завантажте його на свій телефон. Цей процес швидкий і можливий де б ви не знаходилися;

якщо ви хочете отримати готівку, завітайте до будь-якого відділення MoneyGram. Ви повинні звернутися до агента та надати йому код MoneyGram, який ви отримаєте від Червоного Хреста. MoneyGram приймає тільки такі державні документи, що посвідчують особу, для видачі готівки: закордонний паспорт громадянина України, ID картка громадянина України, посвідчення водія України, документ про тимчасовий захист, виданий в Румунії.



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