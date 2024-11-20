🚘 Finance.ua дарує 12 сертифікатів на пальне
Finance.ua цього разу вирішили обрати 12 підписників і подарувати їм сертифікати від WOG на пальне номіналом по 1000 гривень
1 переможець = 1 сертифікат
👇 Для участі у розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування».
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі
💡Результати розіграшу будуть опубліковані 27.11.
Офіційні умови за посиланням.
Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку. Бажаємо перемоги 🙌
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