🚘 Finance.ua дарує 12 сертифікатів на пальне Сьогодні 11:20 — Страхування

🚘 Finance.ua дарує 12 сертифікатів на пальне

Finance.ua цього разу вирішили обрати 12 підписників і подарувати їм сертифікати від WOG на пальне номіналом по 1000 гривень

1 переможець = 1 сертифікат

👇 Для участі у розіграші потрібно:

1. Бути підписаним на канал « Експерти зі страхування ».

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі

💡Результати розіграшу будуть опубліковані 27.11.

Офіційні умови за посиланням.

Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку. Бажаємо перемоги 🙌

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.