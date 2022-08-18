Енергокриза в Європі знижує використання добрив — Finance.ua
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Енергокриза в Європі знижує використання добрив

Енергетика
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Енергетична криза в Європі обмежує виробництво добрив і може змусити фермерів усього світу використовувати ще менше поживних речовин, які необхідні для вирощування продуктів харчування.
Про це пише Bloomberg.
За оцінками CRU Group, стрімке зростання цін на газ, ключову сировину, вже скоротило чверть європейських потужностей з виробництва азотних добрив.
Зараз зростає побоювання, що криза загостриться. Для Європи це може означати ще менше виробництва та більшу залежність від імпорту аміаку, з якого виготовляють азотні добрива.
Міжнародна асоціація добрив попереджає, що зіткнувшись із вищими цінами та скороченням поставок фермери можуть скоротити світове використання добрив аж на 7% наступного сезону, найбільше з 2008 року. Це може стримати врожаї, оскільки світ бореться з кризою вартості життя та посиленням голоду.
«Якщо європейські фермери імпортуватимуть більше продукції від інших експортерів, то для більш крихких ринків сільськогосподарської продукції в Африці на південь від Сахари, Південній Азії та частинах Латинської Америки це призведе до напруженості світового ринку», — сказала директор IFA з аналізу ринку Лора Кросс.
При цьому, найбільше скорочення використання добрив наступного сезону очікується в країнах Африки, де зниження може становити до 23%.
Зазначається, що після зниження в попередні місяці ціни на добрива знову почали зростати, оскільки газ подорожчав на тлі скорочення постачань з Росії та сильної спеки в Європі, яка спонукала попит.
За матеріалами:
Економічна Правда
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