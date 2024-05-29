Енергоатом цьогоріч виплатив ₴48,4 мільярда за ПСО — Finance.ua
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Енергоатом цьогоріч виплатив ₴48,4 мільярда за ПСО

Фондовий ринок
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НАЕК «Енергоатом» з початку 2024 року виплатив ДП «Гарантований покупець» 48,4 млрд грн за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.
«У січні-березні 2024-го за послугу ПСО сплачено 100%, або 42 105 млн грн», — йдеться у повідомленні.
За квітень 2024 року вартість послуги ПСО становила 7,183 млрд грн, з яких Енергоатом сплатив 6,304 млрд грн.
Зазначається також, що впродовж минулого року компанія скоротила заборгованість за ПСО, утворену у березні-грудні 2022 року, на 5,8 млрд грн, до 14,877 млрд грн. Енергоатом запевняє, що виконує ПСО у максимально можливому обсязі, з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі та умов енергоринку.
Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» у 2023 році виплатив ДП «Гарантований покупець» весь обсяг зобов’язань за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення — 127,994 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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