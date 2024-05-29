Енергоатом цьогоріч виплатив ₴48,4 мільярда за ПСО — Finance.ua

Енергоатом цьогоріч виплатив ₴48,4 мільярда за ПСО Сьогодні 12:13 — Фондовий ринок

НАЕК «Енергоатом» з початку 2024 року виплатив ДП «Гарантований покупець» 48,4 млрд грн за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом

«У січні-березні 2024-го за послугу ПСО сплачено 100%, або 42 105 млн грн», — йдеться у повідомленні.

За квітень 2024 року вартість послуги ПСО становила 7,183 млрд грн, з яких Енергоатом сплатив 6,304 млрд грн.

Зазначається також, що впродовж минулого року компанія скоротила заборгованість за ПСО, утворену у березні-грудні 2022 року, на 5,8 млрд грн, до 14,877 млрд грн. Енергоатом запевняє, що виконує ПСО у максимально можливому обсязі, з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі та умов енергоринку.

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» у 2023 році виплатив ДП «Гарантований покупець» весь обсяг зобов’язань за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення — 127,994 млрд грн.

Укрінформ За матеріалами:

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