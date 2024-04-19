Електричні позашляховики Jeep можуть отримати бензинові двигуни — Finance.ua

Електричні позашляховики Jeep можуть отримати бензинові двигуни Сьогодні 03:09 — Фондовий ринок

Електричні позашляховики Jeep можуть отримати бензинові двигуни

Jeep, відомий американський виробник позашляховиків, зіткнувся із серйозним зниженням продажів за останні п’ять років: з 973 227 автомобілів у 2018 році до 643 000 одиниць у 2023 році. Припинення випуску бюджетних моделей Renegade та Cherokee не сприяло покращенню ситуації, проте новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса вже розробив план відродження бренду. Він включає запуск нових електричних SUV — Wagoneer S і Recon, а також розглядається можливість випуску версій з бензиновими двигунами.

В інтерв'ю виданню Automotive News глава Jeep зазначив, що на платформі STLA Large, яка вже використовувалася для нового Dodge Charger і призначена в першу чергу для електромобілів, можливе встановлення традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Ця ж платформа буде використана і в наступному поколінні Alfa Romeo Giulia і Stelvio.

Jeep розглядає ринок електромобілів як основний вектор розвитку, але визнає, що наявність бензинових версій Wagoneer S та Recon може бути вигідною в поточних ринкових умовах, особливо з огляду на охолодження інтересу до електромобілів. Пропозиція цих моделей за нижчою ціною може стати вирішальним фактором у досягненні нової мети компанії - продаж одного мільйона автомобілів на рік у США.

На даний момент, навіть із потенційним випуском бензинових версій, мета продажів у мільйон автомобілів здається надмірно амбітною. Однак поява доступніших моделей, які могли б замінити Renegade і Cherokee, може збільшити обсяги продажів.

У третьому кварталі поточного року почнеться продаж 600-сильного Wagoneer S, який стане найшвидшим автомобілем Jeep за всю історію бренду, здатним розганятися від 0 до 97 км/год за 3,5 секунди. Цей потужний електричний SUV із запасом ходу 620 км та системою повного приводу на двох моторах, на думку керівництва компанії, зможе залучити покупців Tesla, які шукають більш вишуканий продукт.

Найменший за розміром Recon має з’явитися на ринку до кінця року та вийти на повноцінні продажі у 2025 році. Технічні характеристики поки не розкриваються, але очікується, що він буде меншим за Wagoneer S. Філоса розраховує, що шанувальники Wrangler, зацікавлені в електрифікованих позашляховиках, знайдуть Recon привабливим.

Ampercar За матеріалами:

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