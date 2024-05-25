Електромобілі заряджатимуться швидше та дешевше: китайці створили акумулятор, який повністю заряджається за 10 хвилин — Finance.ua
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Електромобілі заряджатимуться швидше та дешевше: китайці створили акумулятор, який повністю заряджається за 10 хвилин

Технології&Авто
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Електромобілі заряджатимуться швидше та дешевше: китайці створили акумулятор, який повністю заряджається за 10 хвилин
Електромобілі заряджатимуться швидше та дешевше: китайці створили акумулятор, який повністю заряджається за 10 хвилин
У Китаї розробили революційний акумулятор для електромобілів, здатний заряджатися лише за 10 хвилин і проїхати до 400 кілометрів без перезарядки
Про це повідомляє The Telegraph.
Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Китай зробив «видатні» досягнення в галузі хімії, які дозволили йому розробити нові акумулятори, що вміщують набагато більше енергії, ніж наявні нині технології.
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Це означає, що автомобілі з новими китайськими акумуляторами потребуватимуть заправки набагато рідше, ніж більшість сучасних електромобілів, і за меншу ціну.
У агентстві додали, що ця батарея має бути впроваджена в електромобілі пізніше цього року.
«Однією з найвизначніших подій у світовому секторі акумуляторів за останні п’ять років стало відродження катодної хімії літій-залізо-фосфату (LFP)», — йдеться у звіті.
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Акумулятори для електромобілів використовують кілька мінералів. Наприклад, катоди зазвичай включають сполуки нікелю, літію, марганцю, кобальту і заліза, а аноди зазвичай містять сполуки графіту і кремнію.
За даними МЕА, наразі Китай займає провідне місце у світовому постачанні всіх цих мінералів, водночас минулого року 60% усіх проданих у світі електромобілів припало на китайських покупців.
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За матеріалами:
Espreso.tv
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