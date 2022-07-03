Експерти спрогнозували зміни курсу долара до кінця літа — Finance.ua

Експерти спрогнозували зміни курсу долара до кінця літа Вчора 15:00 — Валюта

Експерти спрогнозували зміни курсу долара до кінця літа

Готівковий курс долара в Україні до кінця літа може зазнати певних змін.

Про це пише « Апостроф » з посиланням на прогнози опитаних експертів.

«Мої очікування такі, що принаймні ринковий курс гривні залишатиметься стабільним. Або навіть зміцнюватиметься — в середньому, до 33-34 (гривень за долар)», — прогнозує керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, перспектив для зміцнення гривні на сьогодні немає. Так само, як і для сильного ослаблення.

«Передумов для того, щоб девальвація була глибшою, ніж на 10-15%, на сьогоднішній день немає... Максимальна глибина, яка може бути, — це 40 гривень/долар. Але це не означає, що курс буде саме таким. А вже восени все залежатиме від інфляційних процесів», — наголосив експерт.

Нагадаємо, інші опитані експерти також заявили , що курс долара США по відношенню до гривні цього літа буде стабільний і не схильний до суттєвих коливань, незважаючи на війну росії в Україні.

Довідка Finance.ua:

обмінному курсу долара влітку-восени прогнозують як падіння до 32 гривень, так і зростання до 40 і навіть більше, що залежатиме від багатьох чинників;



не останнє місце в цьому списку, за словами економічного експерта Олексія Куща, займає й українська тіньова економіка, яка багато в чому обслуговується за допомогою готівкового долара.

УНІАН За матеріалами:

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