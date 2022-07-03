Експерти спрогнозували зміни курсу долара до кінця літа — Finance.ua
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Експерти спрогнозували зміни курсу долара до кінця літа

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Експерти спрогнозували зміни курсу долара до кінця літа
Експерти спрогнозували зміни курсу долара до кінця літа
Готівковий курс долара в Україні до кінця літа може зазнати певних змін.
Про це пише «Апостроф» з посиланням на прогнози опитаних експертів.
«Мої очікування такі, що принаймні ринковий курс гривні залишатиметься стабільним. Або навіть зміцнюватиметься — в середньому, до 33-34 (гривень за долар)», — прогнозує керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.
За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, перспектив для зміцнення гривні на сьогодні немає. Так само, як і для сильного ослаблення.
«Передумов для того, щоб девальвація була глибшою, ніж на 10-15%, на сьогоднішній день немає... Максимальна глибина, яка може бути, — це 40 гривень/долар. Але це не означає, що курс буде саме таким. А вже восени все залежатиме від інфляційних процесів», — наголосив експерт.
Нагадаємо, інші опитані експерти також заявили, що курс долара США по відношенню до гривні цього літа буде стабільний і не схильний до суттєвих коливань, незважаючи на війну росії в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • обмінному курсу долара влітку-восени прогнозують як падіння до 32 гривень, так і зростання до 40 і навіть більше, що залежатиме від багатьох чинників;
  • не останнє місце в цьому списку, за словами економічного експерта Олексія Куща, займає й українська тіньова економіка, яка багато в чому обслуговується за допомогою готівкового долара.

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За матеріалами:
УНІАН
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