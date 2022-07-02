Курс валют: эксперты спрогнозировали, к чему готовиться в июле — Finance.ua

Курс валют: эксперты спрогнозировали, к чему готовиться в июле Сегодня 12:00 — Валюта

Курс доллара США по отношению к гривне этим летом будет стабильным и не подвержен существенным колебаниям, несмотря на войну россии в Украине. В этом уверены эксперты, опрошенные изданием Сегодня.

«Лето — традиционный период делового затишья, когда спрос на валюту уменьшается. А в этом году еще и сокращается спрос на валюту, которая в прошлые годы уходила на отдых за рубежом», — говорится в статье.

В пользу гривни играет тот факт, что западные страны наконец-то увеличили финансирование украинского бюджета. И хотя пока о 5 миллиардах долларов в месяц речь не идет, сумма финансирования по сравнению с маем выросла в три раза.

«За июнь в бюджет уже поступило 87,5 млрд грн внешней помощи. Это более чем в три раза больше чем месяц назад. И это данные, когда месяц ещё не закончился. Скорее всего июнь станет первым месяцем войны, когда внешняя помощь от партнёров наконец-то внесёт больше в бюджет чем налоговые поступления», — рассказывает депутат ВР Ярослав Железняк.

Эксперты говорят, что скорее всего, в ближайшее время все еще будет сохраняться тройственный валютный курс — фиксированный курс НБУ, по которому продается валютная выручка, карточный курс для расчета пластиком за границей и реальный обменный курс, который на 20% выше официального. Но в ближайшее время Нацбанк может начать сближать все эти три показателя.

Последние новости указывают на то, что с множественным валютным курсом пора прощаться и переходить к гибкому курсообразованию. Помощь от запада растет, а в согласованных партнерами планах на следующие месяцы — еще несколько десятков млрд долларов. Парламент принял закон о возврате НДС на импорт и импортных пошлин на товары, массово производимые в Украине. Таким образом, целесообразно постепенно отпускать официальный курс, прекращать практику множественных курсов и отменять перечень критического импорта, — считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Такие инициативы могут привести к небольшому снижению коммерческого курса и к росту официального курса НБУ.

Сьогодні По материалам:

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