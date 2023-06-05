Експерти прогнозують курс долара від 42 грн/$ і вище на кінець року — Finance.ua
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Експерти прогнозують курс долара від 42 грн/$ і вище на кінець року

Валюта
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Експерти прогнозують курс долара від 42 грн/$ і вище на кінець року
Експерти прогнозують курс долара від 42 грн/$ і вище на кінець року
До кінця 2023 року курс долара може досягти мети 42 грн/$ і вище.
Такий прогноз дав директор департаменту ринкових досліджень рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик у коментарі UBR.ua.
«Мій прогноз на червень — 37−38 грн/$ за оптимістичного сценарію, який є базовим. За песимістичного — від 42 грн/$ і вищий. Негативний сценарій для гривні може бути викликаний цілою низкою чинників — від лібералізації курсу під тиском кредиторів/партнерів до зміни ситуації на фронті або під впливом глобальних факторів. Це вже ближче до зими, я думаю, може виявитися», — вважає Віктор Шулик.
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За його словами, є два сценарії розвитку подій на валютному готівковому ринку найближчим часом. Оптимістичний сценарій, який є базовим сценарієм для гривні, передбачає курс долара за 37−38 грн/$.
Водночас можливий і негативний сценарій, коли курс піде до рівня 42 грн/$ і вище, але очікується ближче до зими.

Довідка Finance.ua:

  • як ідеться в прогнозі Capital Times, який під час Invest Talk Summit презентував директор з інвестицій та голова департаменту R&D компанії Артем Щербина, офіційний курс до кінця поточного року зміниться з поточного показника 36,56 грн/дол. у бік збільшення;
  • заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса прогнозує, що курс долара в Україні у червні 2023-го року навряд чи різко зміниться. Швидше за все, він коливатиметься у межах коридору від 36,5 до 37,5 грн/дол.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
УБР
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