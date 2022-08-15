Експерт назвав перспективні напрямки криптоіндустрії — Finance.ua

Експерт назвав перспективні напрямки криптоіндустрії Вчора 02:47 — Технології&Авто

Експерт назвав перспективні напрямки криптоіндустрії

Засновник криптовалютного хедж-фонду Pantera Capital Ден Морхед розповів в інтерв’ю RealVision про перспективні напрями криптоіндустрії, які активно розвиватимуться після закінчення нинішнього циклу ведмежого ринку.

За його словами, криптовалютний світ циклічний, оскільки в міру завершення чи зникнення проектів завжди з’являються нові можливості, наприклад, DeFi-сектор або NFT-сфера.

"Наразі розвиток ділиться на ери. Важливі 4-5 років тому ніші або вже заповнені, або надають мало можливостей. На мій погляд, зараз DeFi-сектор дуже недооцінений, тому інвесторам слід звернути на нього увагу.

Наступні рубежі — це ігровий сектор та NFT-сфера, яка лише зараз сягає критичної маси користувачів. Блокчейн-ігри — дуже актуальний напрямок", — заявив експерт.

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За словами Морхеда, ще є можливості для інвестицій у більш традиційні напрямки, наприклад, біржі, оскільки в багатьох країнах, як і раніше, відсутні централізовані майданчики для купівлі та продажу цифрових активів.

«У разі венчурних інвестицій ми вкладали гроші у різні напрямки. Навіть у біржі, хоча багато хто думає, що ця ніша вже заповнена. Є багато великих країн, які не мають бірж, наприклад, Індонезія, де ми інвестували в проект Pintu. 120 мільйонів потенційних клієнтів. Подібні країни, як і раніше, потребують бірж», — розповів Морхед.

Морхед також наголосив на важливості рішень масштабування другого рівня, оскільки BTC та Ethereum мають обмежені пропускні здібності, які необхідно усунути для більш широкого впровадження технології блокчейн.

"Ми були великими інвесторами у рішення для масштабування другого рівня. Bitcoin і Ethereum — чудові мережі, але вони мають обмеження щодо обсягів транзакцій, тому такі рішення важливі.

Для протоколів запозичення та кредитування такі рішення необхідні. Таким чином, у наступному циклі дуже важливі як споживча ніша, так і інфраструктурна", — підсумував фахівець.

cryptomisto За матеріалами:

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