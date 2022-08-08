Dogecoin вилетів з топ-10 криптовалют через зростання криптовалютного токена Polkadot — Finance.ua
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Dogecoin вилетів з топ-10 криптовалют через зростання криптовалютного токена Polkadot

Фінтех і Картки
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Dogecoin вилетів з топ-10 криптовалют через зростання криптовалютного токена Polkadot
Dogecoin вилетів з топ-10 криптовалют через зростання криптовалютного токена Polkadot
Криптовалюта-мем Dogecoin втратила статус учасника топ-10 криптовалют за розміром ринкової капіталізації завдяки токену Polkadot (DOT). Тепер Dogecoin займає 11-е місце з ринковою вартістю $9,21 млрд, поступившися Polkadot з ринковою капіталізацією $9,68 млрд.
Нещодавно в підкасті «Full Send» генеральний директор Tesla Ілон Macк знову підтримував Dogecoin.
У відповідь на питання щодо криптовалют Macк сказав, що «підтримує в основному Doge».
Macк стверджує, що, незважаючи на те, що Dogecoin задумана як «мем-валюта для жартів», вона «має реальну користь». Він вневнений, що в порівнянні з біткоїном Dogecoin має велику транзакційну ємність.
Також Маск нагадав, що інфляційна модель Dogecoin дозволяє випускати 5 млрд монет щорічно, тоді як кількість біткоїнів обмежена кількістю 21 млн. І це, на думку Маска, робить DOGE набагато більш придатним для використання як валюти.
За матеріалами:
noworries
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