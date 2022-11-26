Експерт назвав ключовий фактор, завдяки якому біткоїн досяг свого історичного максимума в $69 000 — Finance.ua

Експерт назвав ключовий фактор, завдяки якому біткоїн досяг свого історичного максимума в $69 000 Сьогодні 23:02 — Фінтех і Картки

Експерт назвав ключовий фактор, завдяки якому біткоїн досяг свого історичного максимума в $69 000

Відомий економіст Пітер Шифф на прізвисько «Золотий жук» припустив, що фактором, який вивів біткоїн (BTC) на історичний максимум (ATH) в $69 000 доларів, став біткоїн-траст Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Експерт навіть описав конкретну схему, яку використовував інституційний інвестор.

За словами Шиффа, GBTC активно просувався на CNBC, щоб привернути увагу роздрібних інвесторів, які були готові платити «великі» премії до вартості чистих активів трасту. Потім, залучивши роздрібні кошти, Grayscale випустив ще більше акцій для установ і використав отримані кошти для купівлі біткоїнів. Це підняло ціну безпосередньо до нових висот.

Хоча фонд Grayscale привернув значну кількість покупців у перші дні завдяки привабливій пропозиції, з часом виник дисбаланс між кількістю акцій та вартістю чистих активів трасту. Ціна GBTC значно відстала від спотової ціни біткоїна, різниця перевищила 40%.

За останніми даними, GBTC, який продається з 43% дисконтом до біткоіну, все ще не викликає інтересу з боку інвесторів, незважаючи на його падіння в ціні через певні інвестиційні та тимчасові обмеження.

cryptomisto За матеріалами:

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