Експерт назвав ключовий фактор, завдяки якому біткоїн досяг свого історичного максимума в $69 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт назвав ключовий фактор, завдяки якому біткоїн досяг свого історичного максимума в $69 000

Фінтех і Картки
79
Експерт назвав ключовий фактор, завдяки якому біткоїн досяг свого історичного максимума в $69 000
Експерт назвав ключовий фактор, завдяки якому біткоїн досяг свого історичного максимума в $69 000
Відомий економіст Пітер Шифф на прізвисько «Золотий жук» припустив, що фактором, який вивів біткоїн (BTC) на історичний максимум (ATH) в $69 000 доларів, став біткоїн-траст Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Експерт навіть описав конкретну схему, яку використовував інституційний інвестор.
За словами Шиффа, GBTC активно просувався на CNBC, щоб привернути увагу роздрібних інвесторів, які були готові платити «великі» премії до вартості чистих активів трасту. Потім, залучивши роздрібні кошти, Grayscale випустив ще більше акцій для установ і використав отримані кошти для купівлі біткоїнів. Це підняло ціну безпосередньо до нових висот.
Хоча фонд Grayscale привернув значну кількість покупців у перші дні завдяки привабливій пропозиції, з часом виник дисбаланс між кількістю акцій та вартістю чистих активів трасту. Ціна GBTC значно відстала від спотової ціни біткоїна, різниця перевищила 40%.
За останніми даними, GBTC, який продається з 43% дисконтом до біткоіну, все ще не викликає інтересу з боку інвесторів, незважаючи на його падіння в ціні через певні інвестиційні та тимчасові обмеження.
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.