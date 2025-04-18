Експерт назвала купюри, які підробляли в Україні 2024 року найчастіше — Finance.ua

Експерт назвала купюри, які підробляли в Україні 2024 року найчастіше Сьогодні 08:04

Експерт назвала купюри, які підробляли в Україні 2024 року найчастіше

В Україні 2024 року найчастіше підробляли купюри номіналом 500 та 200 гривень. Це явище не є масовим.

«У 2024 році найчастіше підробляли купюри номіналом 500 та 200 гривень, і вони становили 78% і 17% відповідно від загального обсягу вилучених купюр. Не йдеться про якусь велику кількість. На мільйон справжніх банкнот припадає приблизно від 4 до 6 підробок», — розповіла голова правління «Ліги банків України» Олена Коробкова в ефірі телеканалу « Київ24 ».

За її словами, зазначені купюри найчастіше підробляють у зв’язку з їхньою популярністю.

«Якщо ми говоримо про банкноти до 2015 року, то їх простіше підробити, і вони досі перебувають в обігу. Купюри, випущені після 2015 року, мають поліпшені захисні елементи», — пояснила експерт.

При цьому вона зазначила, що відмінна риса підробок, надрукованих навіть на найкращому принтері, — відсутність рельєфу.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили , що рівень підробки гривні за результатами 2024 року зазнав помірного зростання порівняно з надзвичайно низькими показниками 2022−2023 років і наблизився до значень 2021 року.

Так, за підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 фальшивих.

Традиційно найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка. Це зумовлено тим, що банкноти гривні сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015−2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Вони не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії «Європа» та банкнотам доларів США серії «Нова генерація».

УНІАН За матеріалами:

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