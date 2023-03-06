Dragon Capital змінив прогноз щодо економіки України — Finance.ua

Dragon Capital змінив прогноз щодо економіки України Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

Dragon Capital змінив прогноз щодо економіки України

Інвестиційна компанія Dragon Capital покращила прогноз скорочення ВВП України у 2023 році на 4,5 відсоткових пункти: до −0,5% у річному вимірі.

Як йдеться в пресрелізі компанії, дефіцит електроенергії, викликаний атаками росії на українську енергетичну інфраструктуру, помітно зменшився в січні і був відсутній з другої декади лютого.

«Ми покращуємо наш прогноз реального ВВП на 2023 рік на 4,5 відсоткових пункти до −0,5% р/р завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та кращому, ніж очікувалося, показнику ВВП у третьому кварталі 2022 року», — зазначила директор аналітичного департаменту та головна економістка Олена Білан.

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Серед ключових факторів, які сприяли прискореному поліпшенню ситуації в енергетиці, відзначають швидкий ремонт пошкодженого обладнання, в тому числі завдяки технічній допомозі іноземних партнерів, відновлення імпорту електроенергії з Європи в середині січня і відносно теплу і сонячну погоду в січні і лютому, яка викликала ранню повінь, і збільшення виробництва сонячної енергії.

«Ми не очікуємо істотного погіршення ситуації в енергетиці принаймні до наступної зими, хоча локалізовані обмеження споживання матимуть місце через необхідність ремонту мережі і в результаті нових російських ракетних атак», — повідомили в Dragon Capital.

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Зменшення дефіциту електроенергії сприяло пожвавленню економічної активності. Також в січні спостерігалося збільшення виробництва сталі, видобутку залізної руди і обороту залізничного транспорту, на тлі зниження дефіциту електрики і більш сприятливої зовнішньої кон’юнктури.

Оновлений прогноз компанії також враховує кращий, ніж очікувалося, показник реального ВВП в третьому кварталі минулого року. За даними Держстату, річні темпи падіння економіки в третьому кварталі 2022 року скоротилися до −30,8%, що набагато краще очікуваних −35%. Відзначається, що окремі показники, опубліковані Держстатом на початку цього року, свідчать про часткове відновлення економічної активності в багатьох секторах економіки після різкого падіння в перші місяці війни.

«Враховуючи показник ВВП 3 кварталу і більш швидке, ніж очікувалося, поліпшення ситуації в енергетиці на початку поточного року, ми очікуємо, що економіка вийде на позитивні темпи приросту річного ВВП з другого кварталу цього року, після падіння на 20% в першому кварталі 2023 року. Як і раніше, наші прогнози ґрунтуються на припущенні, що гаряча фаза війни закінчиться в кінці поточного року», — сказано в повідомленні.

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УНІАН За матеріалами:

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