Допомога волонтерам: як і де це зробити? — Finance.ua

Допомога волонтерам: як і де це зробити?

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Періоди значного розвитку волонтерського руху припадають на часи загострення кризових ситуацій у суспільстві.

Небайдужі об’єднуються і допомагають тим, хто цього потребує. Finance.ua розбирався, які є волонтерські організації в Україні та як їм допомогти.

Перед тим, як хаотично допомагати — визначтеся, що вам відгукується найбільше. Можливо, ви хочете робити лише те, що допомагає нашій армії, або вам болить за тварин, які залишились без власників на вулиці, або турбуєтесь про діток у лікарнях, яким не вистачає ліків.

Краще прицільно волонтерити й бачити власний внесок, а ніж розпорошуватись і відчувати смуту через те, що допомагаєте непомітно навіть для себе.

Знайдіть тих волонтерів, які фокусуються на тому напрямку, який вас цікавить. Вони вже знають процеси, налагодили контакти та розуміють, як саме ви можете стати корисним членом команди.воло

Зробить перелік того, як ви можете допомогти:

у вас є машина;

вільна кімната;

кілька годин на день, які ви можете присвятити волонтерству;

широке коло знайомих;

знання іноземних мов;

вміння комунікувати із державними установами тощо.

Навіть якщо ви не будете використовувати усі формати, ви зрозумієте, що також корисні як волонтер.

Для вас є багато опцій:

зробити благодійний фінансовий внесок . Найпростіший варіант, бо ви виступаєте інвестором, а волонтери знаходять шляхи, як перетворити гроші у матеріальну допомогу ЗСУ, ТрО, переселенцям, дітям тощо;

. Найпростіший варіант, бо ви виступаєте інвестором, а волонтери знаходять шляхи, як перетворити гроші у матеріальну допомогу ЗСУ, ТрО, переселенцям, дітям тощо; віддати речі, які наразі є необхідними для когось . Важливо знати, що віддавати й кому. Туфлі на підборах зараз недоречні у якості допомоги. Лікарні, дитячі будинки та будинки для літніх людей потребують одягу;

. Важливо знати, що віддавати й кому. Туфлі на підборах зараз недоречні у якості допомоги. Лікарні, дитячі будинки та будинки для літніх людей потребують одягу; надати свої послуги. Можна приєднатися до професійного ком’юніті, і вам допоможуть увійти в процеси;

Можна приєднатися до професійного ком’юніті, і вам допоможуть увійти в процеси; знайти прихисток для біженців . Ви можете надавати своє приміщення, можете знаходити вільні простори або координувати пошуки;

. Ви можете надавати своє приміщення, можете знаходити вільні простори або координувати пошуки; стати донором крові . Волонтерські організації допоможуть вам здати кров саме в тій лікарні і тій людині, якій це необхідно;

. Волонтерські організації допоможуть вам здати кров саме в тій лікарні і тій людині, якій це необхідно; стати «руками», тобто фізично долучитись до організації/закладів, які пропонують допомогу. Наприклад, готувати їжу, носити продукти/ліки адресно, годувати людей, які живуть у метрополітені тощо;

тобто фізично долучитись до організації/закладів, які пропонують допомогу. Наприклад, готувати їжу, носити продукти/ліки адресно, годувати людей, які живуть у метрополітені тощо; стати автоволонтером : підвозити людей (як таксі, але безкоштовно), перевозити вантажі різних форматів (продукти, речі, тварин). Знайдеться заняття для власників і невеличких авто, і вантажівок;

: підвозити людей (як таксі, але безкоштовно), перевозити вантажі різних форматів (продукти, речі, тварин). Знайдеться заняття для власників і невеличких авто, і вантажівок; долучитися до IT-армії: DDoS-ти ворожі канали, сайти, відправляти їх у спам, писати на них скарги;

DDoS-ти ворожі канали, сайти, відправляти їх у спам, писати на них скарги; створювати петиції;

координувати різні процеси, поєднуючи людей. Наприклад, працювати у кол-центрі як оператор, приймати заявки на евакуацію, доставлення ліків, вивіз тварин, які застрягли у квартирах, або покупку амуніції.

За час війни українці-волонтери вже змогли вибудувати процеси. Тому якщо ви шукаєте, як себе застосувати в цей час, зверніться до місцевих волонтерів або представників офіційної організації й запитайте, яка саме допомога зараз найнеобхідніша.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.