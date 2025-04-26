Долар США за Трампа впав рекордно з часів президентства Ніксона — Finance.ua
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Долар США за Трампа впав рекордно з часів президентства Ніксона

Світ
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Долар США за Трампа впав рекордно з часів президентства Ніксона
Долар США за Трампа впав рекордно з часів президентства Ніксона
За перші 100 днів керування Дональда Трампа долар США продемонстрував найглибше падіння з часів президентства Річарда Ніксона.
Про це свідчать дані Bloomberg.

Чому падіння долара вважається аномальним

Зазначається, що Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня і 25 квітня 2025 року.
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Хоча традиційно перші 100 днів президентства в США характеризувались зміцненням національної валюти. Принаймні останні десятиліття.
Більш того, навіть за президентства Ніксона у 1973 році, коли США відмовилися від золотого стандарту і перейшли до плаваючого курсу валют, долар менше впав (-8,1%), ніж зараз.

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«Задуманий як тимчасовий захід, так званий „ніксонівський шок“ 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни», — вказує агентство.

Що спричинило падіння долара

Видання нагадує, що причинами падіння долара у перші 100 днів Трампа є його митна війна проти всього світу.
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Інвестори побоюються непередбачуваності та наслідків такої політики, і шукають альтернативи долару.
Як результат, за цей час євро, швейцарський франк і японська єна зросли більш ніж на 8% кожна відносно долара.
Крім того, дорожчає золото, що є індикатором нестабільності світової економіки.
За матеріалами:
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