Долар США за Трампа впав рекордно з часів президентства Ніксона — Finance.ua

Долар США за Трампа впав рекордно з часів президентства Ніксона Сьогодні 17:25 — Світ

Долар США за Трампа впав рекордно з часів президентства Ніксона

За перші 100 днів керування Дональда Трампа долар США продемонстрував найглибше падіння з часів президентства Річарда Ніксона.

Про це свідчать дані Bloomberg.

Чому падіння долара вважається аномальним

Зазначається, що Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня і 25 квітня 2025 року.

Читайте також Трамп поставив умови для скасування тарифів на імпорт для Китаю

Хоча традиційно перші 100 днів президентства в США характеризувались зміцненням національної валюти. Принаймні останні десятиліття.

Більш того, навіть за президентства Ніксона у 1973 році, коли США відмовилися від золотого стандарту і перейшли до плаваючого курсу валют, долар менше впав (-8,1%), ніж зараз.

«Задуманий як тимчасовий захід, так званий „ніксонівський шок“ 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни», — вказує агентство.

Що спричинило падіння долара

Видання нагадує, що причинами падіння долара у перші 100 днів Трампа є його митна війна проти всього світу.

Інвестори побоюються непередбачуваності та наслідків такої політики, і шукають альтернативи долару.

Як результат, за цей час євро, швейцарський франк і японська єна зросли більш ніж на 8% кожна відносно долара.

Крім того, дорожчає золото, що є індикатором нестабільності світової економіки.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.