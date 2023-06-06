Доходи Twitter від реклами у США впали на 59% – NYT — Finance.ua

Доходи Twitter від реклами у США впали на 59% – NYT Сьогодні 22:13 — Фондовий ринок

Доходи Twitter від реклами у США впали на 59% – NYT

Доходи Twitter від реклами в США за п’ять тижнів з 1 квітня по перший тиждень травня становили 88 млн дол., що на 59% менше, ніж роком раніше.

Про це йдеться у внутрішній презентації, яку отримала у своє розпорядження The New York Times.

У презентації йдеться, що компанія регулярно недотягує до своїх щотижневих прогнозів щодо продажів у США, іноді на цілих 30%.

Згідно з документами і за словами семи нинішніх і колишніх співробітників Twitter, ця ситуація навряд чи покращиться найближчим часом.

При цьому газета нагадує слова власника Twitter Ілона Маска, який нещодавно заявив, що рекламний бізнес Twitter перебуває на підйомі.

«Майже всі рекламодавці повернулися», — стверджував він, додавши, що соціальна мережа незабаром може стати прибутковою.

Водночас співробітники відділу продажів реклами Twitter стурбовані тим, що рекламодавці можуть бути відлякані зростанням мови ненависті і порнографії на платформі, а також збільшенням кількості оголошень з рекламою азартних ігор в інтернеті і продуктів, пов’язаних з марихуаною.

Згідно з одним із внутрішніх документів, компанія прогнозує, що її доходи від реклами в США цього місяця скорочуватимуться щонайменше на 56% щотижня порівняно з минулим роком.

Ці проблеми незабаром успадкує Лінда Яккаріно, керівниця NBCUniversal, яку Маск призначив головним виконавчим директором Twitter минулого місяця. Очікувалось, що вона приступить до роботи в понеділок, повідомили чотири джерела, знайомі з ситуацією.

Яккаріно відмовилася від коментарів через прес-секретаря. Маск не відповів на прохання про коментар.

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«Стан реклами в Twitter має вирішальне значення, оскільки реклама вже давно становить 90 відсотків доходів компанії. Після того, як у жовтні Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів і зробив компанію приватною, він пообіцяв побудувати „найбільш шановану рекламну платформу“. Але він швидко відштовхнув рекламодавців, звільнивши ключових керівників відділу продажів, поширюючи теорію змови на сайті та приймаючи назад заблокованих користувачів Twitter. У відповідь кілька великих рекламних агентств і брендів, включаючи General Motors і Volkswagen, призупинили свої витрати на рекламу в Twitter», — резюмує NYT.

Маск заявив, що Twitter планує отримати дохід у розмірі 3 мільярдів доларів у 2023 році, порівняно з 5,1 мільярда доларів у 2021 році, коли він був публічною компанією.

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Економічна Правда За матеріалами:

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