Dogecoin додав 10% на інвестиціях Ілона Маска у Twitter — Finance.ua
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Dogecoin додав 10% на інвестиціях Ілона Маска у Twitter

Вчора 21:50Фінтех і Картки
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Криптовалюта Dogecoin подорожчала після публікації декларації гендиректора Tesla та SpaceX Ілона Маска, в якій йдеться про те, що він придбав значну частку акцій компанії Twitter. У зв’язку з цим значно збільшилася прибутковість монети.
Нормативний документ було опубліковано Комісією з цінних паперів та бірж США 4 квітня. У ньому сказано, що Маск є власником 73 486 938, або 9%, акцій мережі мікроблогів. Таким чином, він став найбільшим акціонером компанії, обігнавши навіть її засновника Джека Дорсі.
Виходячи з даних із закриття біржових торгів, вартість однієї акції Twitter становить $39,31. Таким чином, у сукупності на таке придбання Ілон Маск витратив $2,89 млрд.
На цьому фоні курс Dogecoin (DOGE) злетів приблизно на 10%. За даними бірж, вартість мем-коїна зросла з $0,1425 до денного максимуму в $0,1566.

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На криптоаналітичному порталі IntoTheBlock йдеться, що на цьому фоні дохідність DOGE збільшилася до 63%, хоча раніше у березні опустилася до 54%. За цим показником актив випереджає топ-20 криптовалют по капіталізації.
За матеріалами: Обозреватель
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