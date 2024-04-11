Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у рф майже втричі — Finance.ua

Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у рф майже втричі
Компанія «Вімм-Білль-Данн» (ВБД), що об'єднує молочні активи PepsiCo у рф, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,8 млрд рублів, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє російський «Интерфакс».
Виторг збільшився на 10% до 128,8 млрд рублів зі 117,17 млрд рублів. Це найвищі темпи зростання за останні роки.
Валовий прибуток підвищився до 40,8 млрд рублів з 34,5 млрд рублів рік тому, прибуток від продажів — до 11,3 млрд рублів з 7,5 млрд рублів відповідно.
Ще одна «дочка» PepsiCo — «ПепсіКо Холдінгс» (виробництво безалкогольних напоїв) знизила чистий прибуток до 34,578 млрд рублів з 36,79 млрд рублів роком раніше, але показала високі темпи зростання виручки — на 12,1% до 209,183 млрд рублів проти 186,556 млрд рублів у 2022 році.
Прибуток від продажів компанії підвищився до 45 млрд рублів з 44,9 млрд рублів, валовий прибуток — до 99,4 млрд рублів проти 93,5 млрд рублів.
Нагадаємо, американська компанія-виробник продуктів та напоїв PepsiCo запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом у росії. Потужність виробництва планується 60 000 тонн на рік. Ще п’ять ліній будуть заспускати пізніше.
Нагадаємо, серед виробників їжі та напоїв найбільше прибутку у країні-агресорці за 2023 рік отримала компанія PepsiCo (США) — понад $4,6 млрд. Ця компанія володіє багатьма відомими брендами, зокрема Pepsi, 7UP, Mirinda, «Садочок», Sandora, «Слов'яночка», «Чудо», Lays, «ХрусTeam», Doritos, Cheetos, «Агуша», Evervess, Aqua Minerale, «Марійка».
Поділитися новиною