Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у рф майже втричі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у рф майже втричі

Фондовий ринок
0
Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у рф майже втричі
Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у рф майже втричі
Компанія «Вімм-Білль-Данн» (ВБД), що об'єднує молочні активи PepsiCo у рф, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,8 млрд рублів, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє російський «Интерфакс».
Виторг збільшився на 10% до 128,8 млрд рублів зі 117,17 млрд рублів. Це найвищі темпи зростання за останні роки.
Читайте також
Валовий прибуток підвищився до 40,8 млрд рублів з 34,5 млрд рублів рік тому, прибуток від продажів — до 11,3 млрд рублів з 7,5 млрд рублів відповідно.
Ще одна «дочка» PepsiCo — «ПепсіКо Холдінгс» (виробництво безалкогольних напоїв) знизила чистий прибуток до 34,578 млрд рублів з 36,79 млрд рублів роком раніше, але показала високі темпи зростання виручки — на 12,1% до 209,183 млрд рублів проти 186,556 млрд рублів у 2022 році.
Прибуток від продажів компанії підвищився до 45 млрд рублів з 44,9 млрд рублів, валовий прибуток — до 99,4 млрд рублів проти 93,5 млрд рублів.
Читайте також
Нагадаємо, американська компанія-виробник продуктів та напоїв PepsiCo запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом у росії. Потужність виробництва планується 60 000 тонн на рік. Ще п’ять ліній будуть заспускати пізніше.
Нагадаємо, серед виробників їжі та напоїв найбільше прибутку у країні-агресорці за 2023 рік отримала компанія PepsiCo (США) — понад $4,6 млрд. Ця компанія володіє багатьма відомими брендами, зокрема Pepsi, 7UP, Mirinda, «Садочок», Sandora, «Слов'яночка», «Чудо», Lays, «ХрусTeam», Doritos, Cheetos, «Агуша», Evervess, Aqua Minerale, «Марійка».
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.