Литовський виробник крабових паличок Vici вирішив продати російський бізнес — ЗМІ — Finance.ua
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Литовський виробник крабових паличок Vici вирішив продати російський бізнес — ЗМІ

Фондовий ринок
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Литовська Viciunai Group, яка випускає крабові палички Vici, готується розлучитися з російським бізнесом: компанія заявила, що отримала згоду влади рф на продаж заводу потужністю понад 120 тис тонн на рік.
Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на звіт ТОВ «Вічюнай-русь».
Зазначається, що у межах угоди права вимог за договорами позики і боргу на загальну суму 29,4 млн дол і 1,86 млн євро перейдуть російській УК «Группа Океан».
Зміна власника запланована на «найближчий час», йдеться у звіті «Вічюнай-Русь». Viciunai Group оголосила про плани продати бізнес у росії ще навесні 2022 року. Власники групи були проти продажу російського активу, але були змушені «піти на угоду з політичних причин», заявили джерела видання на ринку.
У «Вічюнай-Русь», Viciunai Group і КК «Група Океан» на запит видання не відповіли. У Мінфіні рф, який курирує роботу спецкомісії, умови угод не розголошують.
«Вічюнай-Русь» виробляє крабові палички, імітацію крабового м’яса, креветки і напівфабрикати на заводі в Совєтську. Виручка компанії 2023 року зросла на 11,2%, до 18,2 млрд рублів, чистий прибуток склав 1,26 млрд рублів.
Виконавчий директор Асоціації виробничих і торговельних підприємств рибного ринку Олександр Фомін розповів виданню, що внаслідок угоди складнощів із сировиною у «Вічюнай-Русь» не буде, зазначивши, що видобувачі минтая продовжують нарощувати поставки продукції на внутрішній ринок.
Якщо права на бренд Vici не увійдуть в угоду, то новому власнику доведеться інвестувати в маркетинг, додав керуючий партнер Agro & Food Communications Ілля Березнюк.
За матеріалами:
Економічна Правда
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