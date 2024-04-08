Литовський виробник крабових паличок Vici вирішив продати російський бізнес — ЗМІ Сьогодні 22:33 — Фондовий ринок

Литовська Viciunai Group, яка випускає крабові палички Vici, готується розлучитися з російським бізнесом: компанія заявила, що отримала згоду влади рф на продаж заводу потужністю понад 120 тис тонн на рік.

Про це пише « Коммерсантъ » із посиланням на звіт ТОВ «Вічюнай-русь».

Зазначається, що у межах угоди права вимог за договорами позики і боргу на загальну суму 29,4 млн дол і 1,86 млн євро перейдуть російській УК «Группа Океан».

Зміна власника запланована на «найближчий час», йдеться у звіті «Вічюнай-Русь». Viciunai Group оголосила про плани продати бізнес у росії ще навесні 2022 року. Власники групи були проти продажу російського активу, але були змушені «піти на угоду з політичних причин», заявили джерела видання на ринку.

У «Вічюнай-Русь», Viciunai Group і КК «Група Океан» на запит видання не відповіли. У Мінфіні рф, який курирує роботу спецкомісії, умови угод не розголошують.

«Вічюнай-Русь» виробляє крабові палички, імітацію крабового м’яса, креветки і напівфабрикати на заводі в Совєтську. Виручка компанії 2023 року зросла на 11,2%, до 18,2 млрд рублів, чистий прибуток склав 1,26 млрд рублів.

Виконавчий директор Асоціації виробничих і торговельних підприємств рибного ринку Олександр Фомін розповів виданню, що внаслідок угоди складнощів із сировиною у «Вічюнай-Русь» не буде, зазначивши, що видобувачі минтая продовжують нарощувати поставки продукції на внутрішній ринок.

Якщо права на бренд Vici не увійдуть в угоду, то новому власнику доведеться інвестувати в маркетинг, додав керуючий партнер Agro & Food Communications Ілля Березнюк.

Економічна Правда За матеріалами:

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