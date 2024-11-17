Детінізація принесла Україні дохід, співставний із бюджетною допомогою від Канади — Finance.ua

Детінізація принесла Україні дохід, співставний із бюджетною допомогою від Канади Сьогодні 13:18 — Казна та Політика

Детінізація принесла Україні дохід, співставний із бюджетною допомогою від Канади

За 10 місяців 2024 року детінізація економіки забезпечила надходження до державного бюджету України в еквіваленті 1,67 млрд доларів.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Ця сума майже дорівнює фінансовій підтримці від Канади, яка за обсягом допомоги посідає п’яте місце серед партнерів України.

«Це гроші, що раніше опинялися в кишенях чорних спиртовиків, паливщиків, тютюнщиків та контрабандистів, та щедро розподілялися по всій корупційній пухлині в держапараті», — пише Гетманцев.

Надходження від детінізації по податкам, що адмініструються Державною податковою службою, сягають 6,1% від наданої міжнародної допомоги цього року.

Обсяг міжнародної допомоги Україні за 10 місяців 2024 року:

ЄС — 13,05 млрд доларів;

США — 5,25 млрд доларів;

МВФ — 4,19 млрд доларів;

Японія — 2,13 млрд доларів;

Канада — 1,76 млрд доларів;

Детінізація — 1,67 млрд доларів;

Великобританія — 0,52 млрд доларів;

Інші партнери — 0,33 млрд доларів.

Гетманцев зазначив, що результати детінізації могли б бути ще вищими за умов перевиконання плану доходів митниці (план за 10 місяців недовиконано на 0,8%, в т. ч. у жовтні на 13%).

Нагадаємо, раніше Гетманцев повідомляв , що потенційний вплив детінізації на щорічні бюджетні надходження — 500 млрд гривень.

При цьому він визнав, що йдеться лише про теоретичні розрахунки. Адже «одним ударом» з проблемою тінізації української економіки не впоратися.

Тож на першому етапі реально може йтися про поповнення бюджету додатково на 80 млрд грн щороку.

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