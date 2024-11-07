Детінізація ринку алкоголю: податкові збори на 43% перевищили показники 2021 року — Finance.ua
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Детінізація ринку алкоголю: податкові збори на 43% перевищили показники 2021 року

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Детінізація ринку алкоголю: податкові збори на 43% перевищили показники 2021 року
Детінізація ринку алкоголю: податкові збори на 43% перевищили показники 2021 року
Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції за 10 місяців 2024 року принесла бюджету на 43,5% більше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Йдеться про збільшення на 3,3 млрд грн.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
За його інформацією, зросла сплата акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції на 1,5 млрд грн. більше або на 26,7% за той самий період 2021 року.
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«Позитивна динаміка прослідковується і в рості податкової ефективності з ПДВ, що становить 6,74% та на +30,7% більше 2021 року (у 2021 році податкова ефективність становила 5,16%)», — зазначив Гетманцев.
На 23,5 млрд грн, або на 24,5% зросли виторги з реалізації лікеро-горілчаної продукції та у 2024 року сягнули 119,4 млрд грн, що майже дорівнює показнику всього 2023 року.
За словами Гетманцева, зростає і легальне виробництво спирту: з 7,4 млн дал у 2021 році до 12 млн дал прогнозовано у 2024 році.
«Остаточний цвях в труну тіні на ринку алкоголю буде забитий з підписанням законопроекту 12 038, яким сплата акцизного податку покладається на спиртові заводи виходячи з максимальної продуктивності їх обладнання», — зазначив депутат.
За матеріалами:
Finance.ua
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