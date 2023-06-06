Десятка бестселерів травня 2023 року, за версією Укравтопрома (інфографіка) — Finance.ua
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Десятка бестселерів травня 2023 року, за версією Укравтопрома (інфографіка)

Технології&Авто
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Десятка бестселерів травня 2023 року, за версією Укравтопрома (інфографіка)
Десятка бестселерів травня 2023 року, за версією Укравтопрома (інфографіка)
За даними Укравтопром, у травні компактний кросовер RENAULT Duster продовжив утримувати лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.
За місяць цей автомобіль обрали 472 покупці.
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% травневого ринку нових легковиків.
Десятка бестселерів травня 2023 року, за версією Укравтопрома (інфографіка)

Нагадаємо, за перші два місяці поточного року в Україні значно виросла середня вартість проданих нових автомобілів. Тепер вона становить 33,5 тис. євро, хоча ще рік тому за перші 2 ще довоєнних місяці 2022 року середня вартість проданих нових автомобілів становила 27,7 тис. євро. Тобто виросла на 21% в еквіваленті в євро.
Середня вартість проданого автомобіля в Україні зростає протягом усього минулого року. За підсумками 2022 року середня вартість авто в Україні становила 30,7 тис. євро. Хоча в кінці року становила близько 32 тис. євро.
Тобто за перші місяці поточного року середня ціна ще зросла і досягла показника в 33,5 тис. євро.
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За матеріалами:
Finance.ua
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