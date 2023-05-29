Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів: що стало причиною — Finance.ua

Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів: що стало причиною Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів: що стало причиною

Держборг України продовжує зростати. У квітні він виріс на 4,3 млрд доларів, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Станом на 30 квітня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 544,87 млрд гривень або 124,28 млрд доларів.

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За квітень сума боргу зросла у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 159,92 млрд доларів. З початку року держборг зріс на 471,37 млрд гривень або на 12,89 млрд доларів.

Держборг зріс здебільшого через те, що у квітні Україна отримала транш кредиту МВФ на 2,7 та 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Завдяки цьому Міжнародні резерви України за квітень зросли на 12,8% до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (із серпня 2011 року).

Зазначимо, що США зобов’язалися надати бюджету України в 2023 році допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України покращить прогнозну оцінку зростання реального ВВП України у 2023 році з 0,3% до 1%, інфляція за підсумками року уповільнить зростання, вважають банкіри,;

у квітні повідомлялось, що державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд — до $161 млрд, що відповідає 78,5% ВВП на кінець 2022 року, хоча станом на кінець 2021 року держборг становив лише 48,9% ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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