Фінансові зобов’язання: з яких доходів українців можуть стягувати борги — Finance.ua

Фінансові зобов’язання: з яких доходів українців можуть стягувати борги Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Фінансові зобов’язання: з яких доходів українців можуть стягувати борги

В Україні стягнення боргів регулюється законодавством. Так, загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати зарплати та інших доходів боржника не може перевищувати 50% заробітної плати, що має бути виплачена працівнику. Фахівці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Київ розповіли , у як відбувається стягнення боргів та скільки коштів можуть стягувати із зарплати, пенсії та інших доходів боржника.

Стягнення із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника выдбувається у низці випадків. Серед них:

при відсутності в боржника коштів/електронних грошей, що знаходяться на рахунках у банках чи інших фінансових установах,

при відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум,

а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

«За іншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника — за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати», — йдеться у повідомленні.

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Алгоритм стягнення виглядає так:

Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову. Її надсилають для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, ФОПу, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Підприємства чи інші установи, які здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби чи рахунок приватного виконавця.



Такі підприємства щомісяця надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Мін’юстом.



У разі припинення перерахування коштів стягувачу роботодавець не пізніше як у триденний строк повідомляє виконавця про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме.



Розмір відрахувань із доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Скільки можуть стягувати із зарплати боржника

Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

у разі стягнення аліментів,

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи,

у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, — 50%;

за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, — 20 %.

Скільки можуть стягувати з пенсії боржника

З пенсії може бути відраховано не більш як 50% її розміру:

на утримання членів сім’ї (аліменти),

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій,

на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я,

а також у зв’язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20% пенсії.

«Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків», — йдеться у повідомленні.

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