Як реструктуризувати борг за комунальні послуги: покрокова інструкція — Finance.ua

Як реструктуризувати борг за комунальні послуги: покрокова інструкція Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Як реструктуризувати борг за комунальні послуги: покрокова інструкція

Споживачі можуть оформити договір реструктуризації або розстрочення заборгованості за житлово-комунальні послуги, якщо вона виникла з певних причин і одразу оплатити її немає можливості. Про це повідомив комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС). Розповідаємо, як це зробити.

Яких послуг це стосується? Укласти договір реструктуризації можна у «Центрі комунального сервісу» з таких послуг: постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також утримання будинків і споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів.

звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК «Центр комунального сервісу» (незалежно від місця проживання) за попереднім записом: Щоб укласти договір та скористатися механізмом реструктуризації (розстрочення) заборгованості за житлово-комунальні послуги необхідно(незалежно від місця проживання) за попереднім записом: https://cks.com.ua/equery

Які документи треба подати

Також необхідно подати заяву, оригінали та копії документів:

паспорт (або ID-карткаа та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);

картку платника податків PHOKПП (IПH) (не надається власником ID-картки в разі наявності ІПН в зазначеному документі);

документ, що підтверджує право власності на житлове приміщення/квартиру та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).

Отримати консультацію, звірити суму заборгованості, подати заяву та копії документів можна і в дистанційному режимі через:

месенджер у Facebook: https://www.facebook.com/cks.com.ua;

Skype чи Telegram: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.

Перед підписанням договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості фахівець ЦКС актуалізує дані власника, звірить суми заборгованості, платежів, показань лічильників та, за наявності підстав, зробить коригування нарахувань, а також узгодить період реструктуризації (розстрочення) заборгованості та розмір щомісячного обов’язкового платежу.

Після врегулювання всіх питань та отримання повного пакету документів споживача запросять до сервісного центру для підписання договору в зручний час (якщо звернення опрацьовувалось у дистанційному режимі).

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