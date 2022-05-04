Дефіцит платіжного балансу у березні становив $58 млн — Finance.ua

Дефіцит платіжного балансу у березні становив $58 млн

Вчора 15:13 — Казна та Політика

Дефіцит платіжного балансу у березні становив $58 млн

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у березні становив $58 млн, тоді як у березні 2021-го — $713 млн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Згідно з ними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні становив $1,4 млрд, тоді як у березні 2021 року був дефіцит $790 млн.

Нацбанк також повідомив, що експорт та імпорт товарів за березень скоротилися на 52,4% та 65,2% відповідно.

Основним фактором падіння обсягів експорту до $2,3 млрд було скорочення експорту продовольчих товарів на 54,3%, зумовлене скороченням експорту зернових (на 53,5%). Також спостерігалося скорочення експорту чорних та кольорових металів — на 67,2%, продукції хімічної промисловості — на 59,1%, деревини та виробів з неї — на 17,3%, мінеральних продуктів (зокрема руд) — на 26,9% % та продукції машинобудування — на 54,3%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $2 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт — на 75,9%. Зокрема, на 74,8% впав імпорт промислових виробів, на 90,3% — продукції машинобудування, на 74,8% — продовольчих товарів, на 83,5% — чорних та кольорових металів, на 75% — продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї — на 85%. Водночас, енергетичний імпорт зріс на 4,5%.

Водночас, за оцінками Нацбанку, у березні було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $502 млн порівняно з профіцитом $343 млн у березні-2021. НБУ пояснив це зростанням кількості біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати березня-2021 у 3,2 рази. Водночас експорт послуг знизився на 18,8%.

Профіцит балансу первинних доходів у березні становив $426 млн (у березні-2021 дефіцит становив $621 млн).

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у березні поточного року склало $1,4 млрд проти $800 млн у березні попереднього року.

Чистий відтік за фінансовим рахунком склав $1,4 млрд (у березні-2021 чистий приплив склав $75 млн), що було зумовлено відпливом коштів в операціях приватного сектора.

Чистий приплив за операціями держсектора становив $1,9 млрд (у березні 2021 року — відтік $259 млн).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $256 млн, тоді як у березні попереднього року цей показник становив $730 млн.

Як зазначив регулятор, чисте скорочення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $517 млн. Воно було зумовлене зменшенням зовнішньої позиції за статтею «валюта та депозити» на $568 млн.

Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) у березні зросла на $4,1 млрд. Вона була обумовлена зростанням чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на $3,3 млрд, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $900 млн (знов за рахунок біженців), чистим збільшенням заборгованості за кредитами та позиками на $109 млн.

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