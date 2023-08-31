Дефіцит кадрів: яких фахівців найбільше шукають роботодавці в Україні — Finance.ua

Дефіцит кадрів: яких фахівців найбільше шукають роботодавці в Україні Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів: яких фахівців найбільше шукають роботодавці в Україні

На українському ринку праці станом на кінець літа 2023 року експерти констатують зростання заробітних плат та збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.

Про це розповів директор з комунікації порталу з пошуку роботи Work.ua Максим Пилипенко, пише Suspilne.media.

За його словами, лише в чотирьох регіонах країни зросла середня заробітна плата, яку пропонують у вакансіях роботодавці. Йдеться про Київщину, Дніпропетровщину, Львівщину та Одещину.

Водночас спостерігається посилення ситуації з нестачею професіоналів. Роботодавцям переважно стало складніше знаходити медичних фахівців, лікарів, маркетологів та бізнес-аналітиків.

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«Найбільшу конкуренцію ми спостерігаємо на посадах, які передбачають віддалену роботу. Це діджитал-фахівці - копірайтери, SMM-менеджери. Також висока конкуренція в ІТ-сфері, багато програмістів. Це пов’язано з тим, що сьогодні ІТ в Україні переживає нелегкі часи, існують певні ризики, через це компанії вдаються до певних кроків», — зазначив він.

Також у прифронтових областях фіксують позитивну динаміку щодо зростання кількості вакансій. У центрі країни ринок праці відновився на 100%, у західних регіонах — на більш ніж 150%, у прифронтових — до 40−60%.

«Зараз ми бачимо, що поступово йде збільшення кількості вакансій, є вірогідність, що восени кількість вакансій ще підросте, попит на фахівців зросте. Для шукачів, кандидатів — це хороші новини. Робота є, її достатньо», — наголосив фахівець.

Довідка Finance.ua:

тенденції, які складаються на ринку праці цього року, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни. Одним із маркерів, які найкраще характеризують це відновлення, є зростання попиту на працівників відповідних професій;

до п’ятірки професій за кількістю пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій увійшли: продавець-консультант — 15 323 вакансії, водій — 8 409; менеджер з продажу — 7 350; бухгалтер — 5 793; кухар — 5 553.

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