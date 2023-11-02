Дефіцит держбюджету зріс до 900 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит держбюджету зріс до 900 млрд грн

Казна та Політика
67
Дефіцит держбюджету зріс до 900 млрд грн
Дефіцит держбюджету зріс до 900 млрд грн
За жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 139,4 млрд гривень, що менше, ніж у вересні (144,1 млрд грн), але більше, ніж у серпні (125,7 млрд грн).
Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
Крім власних доходів, до держбюджету зараховують кошти, отримані у вигляді грантів: у жовтні Україна отримала 42 млрд гривень від США.
Читайте також
Загалом за січень-жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 414,3 млрд грн, зокрема 404,9 млрд у вигляді грантів (з них 398,5 млрд грн від США).
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-жовтні 2023 року склали 384,4 млрд грн, з яких 41,1 млрд грн надійшло у жовтні.
У цілому, за підсумками січня-жовтня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 206 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Читайте також
Водночас касові видатки держбюджету за січень-жовтень 2023 року становили 3 113,9 млрд грн, у тому числі загального фонду — 2 346 млрд грн, або 95,1% від розпису.
У підсумку за десять місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 900 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 923,1 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2023 року дефіциту у сумі 1 478 млрд гривень.
Читайте також
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — жовтень 2023 року становили 1 341,4 млрд грн, або 86,3% від запланованих на цей період:
  • від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 452 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 141,5 млрд грн ($3,1 млрд та 709,3 млн євро);
  • із зовнішніх джерел надійшло 889,4 млрд грн (або $24,3 млрд), зокрема 594,1 млрд грн (15 млрд євро) макрофінансової допомоги від ЄС і 131,4 млрд грн (2,7 млрд СПЗ) — від МВФ.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень — жовтень 2023 року склали 383 млрд грн (97,5% плану), платежі з обслуговування — 187,5 млрд грн (100% плану).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.