Дефіцит держбюджету зріс до 900 млрд грн — Finance.ua

Дефіцит держбюджету зріс до 900 млрд грн Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Дефіцит держбюджету зріс до 900 млрд грн

За жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 139,4 млрд гривень, що менше, ніж у вересні (144,1 млрд грн), але більше, ніж у серпні (125,7 млрд грн).

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Крім власних доходів, до держбюджету зараховують кошти, отримані у вигляді грантів: у жовтні Україна отримала 42 млрд гривень від США.

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Загалом за січень-жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 414,3 млрд грн, зокрема 404,9 млрд у вигляді грантів (з них 398,5 млрд грн від США).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-жовтні 2023 року склали 384,4 млрд грн, з яких 41,1 млрд грн надійшло у жовтні.

У цілому, за підсумками січня-жовтня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 206 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Водночас касові видатки держбюджету за січень-жовтень 2023 року становили 3 113,9 млрд грн, у тому числі загального фонду — 2 346 млрд грн, або 95,1% від розпису.

У підсумку за десять місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 900 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 923,1 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2023 року дефіциту у сумі 1 478 млрд гривень.

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Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — жовтень 2023 року становили 1 341,4 млрд грн, або 86,3% від запланованих на цей період:

від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 452 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 141,5 млрд грн ($3,1 млрд та 709,3 млн євро);

із зовнішніх джерел надійшло 889,4 млрд грн (або $24,3 млрд), зокрема 594,1 млрд грн (15 млрд євро) макрофінансової допомоги від ЄС і 131,4 млрд грн (2,7 млрд СПЗ) — від МВФ.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень — жовтень 2023 року склали 383 млрд грн (97,5% плану), платежі з обслуговування — 187,5 млрд грн (100% плану).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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