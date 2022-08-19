«Цифровий ленд-ліз» для України - що передбачає — Finance.ua

«Цифровий ленд-ліз» для України - що передбачає Вчора 08:32 — Казна та Політика

«Цифровий ленд-ліз» для України - що передбачає

На конференції у швейцарському місті Лугано голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров презентував діджитал-частину плану повоєнного відновлення України Digital for freedom. В Лугано була спільна зустріч з такими компаніями, як Microsoft, ІВМ, Amazon. Поки перемовини тривають.

інтерв’ю Finance.ua керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік розповів деталі «Цифрового ленд-лізу» для України.

«Цифровий ленд-ліз — це можливість стати частиною діджитал-революції: компанії можуть або протестувати свої технології на державному рівні, або проінвестувати в цифровізацію кономіки. В жодній іншій країні світу такої можливості в такому масштабі не буде. Тобто це інвестиції в значні досягнення в цифровій сфері, які можуть змінити ситуацію в цілій країні і стати досвідом для світу. Це абсолютно новий формат, коли компанії грають таку ж саму роль, як, умовно, Сполучені Штати, які надають нам техніку та зброю», — пояснив Банік.

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Бізнес світових IT-гігантів зосереджений на великих корпоративних рішеннях.

«Ривок, який ми зробили з Дією, дає стале розуміння у світі, що ми зараз — держава № 1, яка цифровізується. Багато років це місце посідала Естонія», — додав він.

Ідея Михайла Федорова з Digital for Freedom полягає в тому, що компанії можуть інвестувати в різні сфери в Україні, які їм більше імпонують. З одного боку це інвестиція в країну, яка бореться за свободу в усьому світі, а з іншого — новітні кейси для компаній, бо ніхто у світі зараз такий ривок цифровізації не робить. Вони потім цей досвід можуть використовувати для інших країн.

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«До речі, деякі інші країни зробили ривок 20-40 років тому та зупинилися. Й сьогодні залишаються на цьому рівні. Лише зараз вони починають якось ворушитися», — додав чиновник.

За його словами, Естонія 15 років тому зробила великий ривок в обміні даними між реєстрами, в цифровізації та запуску порталу державних послуг.

«А зараз ми ділимося досвідом один з одним на рівні», — пояснює він, додавши, що Україна зробила ставку на мобільний застосунок, а 15 років тому в Естонії точно не стояла задача переходити в мобільні застосунки, тому вони зробили те, що їх влаштовувало на той час.

«Те саме Велика Британія і Нова Зеландія. Вони зробили гарний ривок по цифровізації. Власне, по доступності — accessibility для людей з інвалідністю. Але знову ж таки у Великій Британії ті самі проблеми: мобільних продуктів немає. Україна стає № 1. Наша філософія роботи — ми, як стартап, працюємо так само швидко. Результати, які ми дали, вже відчутні для людей, але вони не покривають 100% життєвих ситуацій. Лише основні, тому є ще куди розвиватися», — каже Банік.

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