Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG, «БРСМ» та «Укрнафті» — Finance.ua
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Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG, «БРСМ» та «Укрнафті»

Вчора 18:35Особисті фінанси
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Ситуація з пальним в Україні залишається досить складною: на АЗС спостерігається дефіцит пального, черги за бензином та високі ціни на нього.
За даними AutoRia, вартість пального на OKKO та WOG:
  • А-95 + — у наявності немає;
  • А-95 — 37,68 грн;
  • А-92 — у наявності немає;
  • ДП — 42,63 грн;
  • газ — 31,97 грн.
Ціна на АЗС «Укрнафта»:
  • А-95 + — у наявності немає;
  • А-95 — 37,68 грн;
  • А-92 — 36,68 грн;
  • ДП — 42,63 грн;
  • газ — 31,37 грн.
«Однак дані на сайті говорять одне, а в реальності на табло заправка виставила вартість 60 грн за літр А-95. Відповідно клієнтів до цієї заправки не було зовсім, на відміну від ситуації з WOG, де 7 травня ледь не у всіх областях вишикувались довжелезні черги», — пише Сьогодні.
Ціна на АЗС «БРСМ»:
  • А-95 + — у наявності немає;
  • А-95 — у наявності немає;
  • А-92 — у наявності немає;
  • ДП — 44,74 грн;
  • газ — 33,29 грн.
Через нестачу пального мережі заправок ввели обмеження на об’єм, який можуть продати в одні руки. До 10 літрів продають клієнтам WOG за умови наявності їхньої картки лояльності PRIDE.
Водії можуть отримати до 10 літрів пального PULLS 95 та PULLS Diesel на ОККО, якщо мають картку Fishka. Якщо такої картки немає, то продають максимум п’ять літрів пального. У такий спосіб намагаються приберегти бензин і дизель для захисників, медиків та служб критичної інфраструктури.
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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За матеріалами: Сьогодні
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